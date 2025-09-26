“พาณิชย์”เคลียร์จีน เร่งซื้อจีทูจีคงค้าง 2.8 แสนตัน พร้อมเสนอยอดใหม่ 5 แสนตัน

กรมการค้าต่างประเทศนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง พบ COFCO ขอเร่งรัดซื้อข้าวไทยตามสัญญาจีทูจีที่ค้างอยู่ 2.8 แสนตัน พร้อมเสนอเพิ่มปริมาณนำเข้าจากไทยเป็น 5 แสนตัน ฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนในปีนี้ และตกลงร่วมมือส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยในจีน ดูแลและป้องกันข้าวไทยโดนละเมิด
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมได้นำคณะผู้แทนการค้าจากภาครัฐและภาคเอกชนไทย เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เข้าพบผู้บริหารของ COFCO Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้านการเกษตรและอาหารของจีน ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อเจรจาและเร่งรัดการซื้อขายข้าวที่ยังคงค้างจำนวน 2.8 แสนตัน ภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน (MOU) ที่ได้มีการลงนามกันไว้ 1 ล้านตัน
ทั้งนี้ ไทยได้ใช้โอกาสนี้เสนอให้ COFCO ขยายปริมาณการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มเป็น 5 แสนตัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีนในปีนี้
ขณะเดียวกัน สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำความร่วมมือด้านการตลาดร่วมกันในการจัดกิจกรรมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดจีน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในคุณภาพและภาพลักษณ์ของข้าวไทยในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยกรมและ COFCO จะได้นำผลการหารือในครั้งนี้ เสนอหน่วยงานระดับนโยบายของทั้งสองประเทศเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
นางอารดากล่าวว่า การเดินทางเยือนจีนครั้งนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าพบหารือกับสำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐของจีน (SAMR) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าในตลาดให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของจีน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมและปกป้องการค้าข้าวไทยในจีน โดยกรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าข้าวไทยและการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยและเครื่องหมายการค้าในจีน รวมทั้งวิธีการสังเกตหรือเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งจากไทยไปจำหน่ายในจีน ซึ่งเป็นการตอกย้ำในด้านคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยที่ส่งไปจีน
โดย SAMR ได้ให้ความสนใจและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ กรณีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าข้าวไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของจีน พร้อมให้ความร่วมมือ หากฝ่ายไทยพบเห็นหรือได้รับรายงานการละเมิดหรือปลอมแปลงสินค้าข้าวไทยในจีนสามารถแจ้ง SAMR ได้ทันที เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายของจีนต่อไป
“การเยือนจีนในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการขยายตลาดข้าวไทยในจีนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเร่งรัดการซื้อขายข้าวที่ยังคงค้างตามสัญญา G to G ซึ่งจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวของไทย และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ยืนยันให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการส่งมอบข้าวตามปริมาณที่ยังคงค้าง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกรม เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และคู่ค้าจีน”นางอารดากล่าว
สำหรับสถิติการส่งออกข้าวไทยไปจีน มีปริมาณเฉลี่ยปีละประมาณ 4–5 แสนตัน โดยในช่วง 7 เดือน ปี 2568 (ม.ค.–ก.ค.) ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้ว 406,720 ตัน เพิ่มขึ้น 125.09% มูลค่า 6,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.24% โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวขาว ร้อยละ 57.90 ข้าวเหนียว ร้อยละ 27.80 และข้าวหอมมะลิไทย ร้อยละ 12.08