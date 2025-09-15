คต. บุกงานแสดงสินค้า China – ASEAN Expo หวังดันยอดส่งออกข้าวไทยไปจีน

“ในเดือนกันยายน 2568 กรมการค้าต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China – Asean Expo ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยและกระตุ้นการซื้อข้าวไทยในจีน”
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดจะจัดคณะผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน ครั้งที่ 22 (The 22nd China – ASEAN Expo) ในระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2568 ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นงานมหกรรมนานาชาติที่จัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อการค้า การร่วมมือในการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันในภูมิภาคจีน-อาเซียน โดยในทุกปีมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200,000 คน
ภายในงานดังกล่าว กรมการค้าต่างประเทศจะจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในคูหาของกรมฯ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของข้าวไทย มาตรฐานข้าวไทย และวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้จากประเทศไทย การจัดแสดงตัวอย่างข้าวไทยชนิดต่างๆ เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว ข้าวเหนียว รวมทั้งข้าวคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด และข้าวหอมนิล เป็นต้น และการสาธิตการหุงข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยควบคู่กับการปรุงอาหารไทยให้ผู้เยี่ยมชมคูหาของกรมฯ ได้ทดลองชิม เพื่อจะได้รับรู้และเข้าใจในรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยด้วย
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จีนถือเป็นหนึ่งในตลาดข้าวขนาดใหญ่และมีความสำคัญของไทย ในระหว่างปี 2564 – 2567 ไทยส่งออกข้าวไปจีนปีละประมาณ 440,000 – 750,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12 – 27 ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนประมาณ 1.63 – 6.14 ล้านตัน โดยช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วประมาณ 410,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 125 ที่ส่งออกไปจีนประมาณ 180,000 ตัน ชนิดข้าวของไทยที่ส่งออกไปจีนส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิไทย ตามลำดับ ดังนั้น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน ครั้งที่ 22 (The 22nd China – ASEAN Expo) ถือเป็นโอกาสและช่องทางอันดีของกรมฯ ในการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้ชาวจีนได้เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย ซึ่งหวังว่าจะช่วยรักษาส่วนแบ่งตลาดและกระตุ้นการซื้อข้าวไทยให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ผู้บริโภคข้าวหอมมะลิไทยในจีนสามารถเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยได้อย่างถูกต้อง