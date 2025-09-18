“พาณิชย์”จัดประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแฟร์ที่ออสเตรเลีย ผลตอบรับดีเกินคาด

กรมการค้าต่างประเทศเผยผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม Fine Food Australia 2025 ที่ออสเตรเลีย ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า สนใจข้าวไทย ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ส่วนข้าวคุณลักษณะพิเศษ ได้รับการตอบรับดีเช่นกัน มั่นใจขยายตลาดข้าวไทยในออสเตรเลียได้เพิ่มขึ้นแน่
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในภูมิภาคโอเชียเนีย ผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม Fine Food Australia 2025 ระหว่างวันที่ 8–11 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ว่า การเข้าร่วมงานในปีนี้ กรมได้จัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทย ในฐานะสินค้าคุณภาพระดับโลก ที่มีความโดดเด่นด้านรสชาติ ความนุ่ม และความหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวไทย และเพิ่มส่วนแบ่งข้าวไทยในตลาดออสเตรเลียให้สูงขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ ในช่วงการร่วมงาน ผู้แทนกรมได้ให้ข้อมูลคุณภาพมาตรฐาน ความหลากหลายและคุณประโยชน์ของข้าวไทยแก่ผู้เข้าชมคูหา รวมทั้งแจกของที่ระลึกที่มีเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และคำว่า “Think Rice Think Thailand” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างการจดจำคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย และยังได้นำข้าวคุณภาพชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวกล้อง ข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าว กข43 มาจัดแสดงภายในงาน เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายและกระตุ้นการบริโภคข้าวคุณภาพในตลาดสุขภาพของออสเตรเลีย
โดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน Fine Food Australia 2025 ครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เยี่ยมชมคูหาดีเกินคาด ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ ฟิจิ ประเทศในภูมิภาคยุโรปและอาเซียน โดยผู้บริโภคชาวออสเตรเลียให้ข้อมูลว่ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย นิยมบริโภคข้าวไทยเป็นหลัก และเห็นว่าข้าวไทยมีรสชาติดี นุ่ม หอม อร่อย สามารถหาซื้อข้าวไทยชนิดต่าง ๆ ในแต่ละขนาดบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ 1–20 กิโลกรัม ได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกเอเชีย
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคบางกลุ่มให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับข้าวคุณลักษณะพิเศษ อาทิ ข้าวกล้อง และข้าวเหนียวดำ รวมทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าว กข43 ที่มีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycaemic Index: GI) ในระดับปานกลางถึงต่ำ เนื่องจากเห็นว่าข้าวดังกล่าวมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ดีต่อสุขภาพ และตรงกับความต้องการ ตลอดจนมีความต้องการ ข้าวพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ที่สะดวกต่อการบริโภคมากขึ้น
นางอารดากล่าวว่า ออสเตรเลียนำเข้าข้าวจากต่างประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 200,000 ตัน โดยนำเข้าข้าวจากไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด คิดเป็นสัดส่วน 35% ของปริมาณข้าวนำเข้าทั้งหมด และในปี 2567 ในปีที่ผ่านมา ออสเตรเลียนำเข้าข้าวไทยปริมาณ 96,182 ตัน เพิ่มขึ้น 25% ชนิดข้าวที่นิยม ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว และข้าวหอมไทย ส่วนในช่วง 7 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ก.ค.) ออสเตรเลียนำเข้าข้าวไทยปริมาณ 50,947 ตัน ลดลง 7.14% มูลค่า 47.81 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.10% แต่ราคาข้าวไทยเฉลี่ยต่อตันมีราคา 938 เหรียญสหรัฐ สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2567 ที่ราคาตันละ 872 เหรียญสหรัฐ
งาน Fine Food Australia 2025 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ และในปีนี้มีผู้ประกอบการจากออสเตรเลียและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เกาหลีใต้ อิตาลี โปแลนด์ สเปน ไต้หวัน และสิงคโปร์ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 ราย ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจ ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการร้านอาหาร และสถาบันสอนทำอาหารเข้าเยี่ยมชมงานกว่า 26,000 ราย เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี