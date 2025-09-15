“พาณิชย์”เตรียมโปรโมตข้าวไทยงาน China–ASEAN Expo ที่หนานหนิง

กรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมงานแสดงสินค้า China–ASEAN Expo ครั้งที่ 22 ที่เมืองหนานหนิง วันที่ 17-21 ก.ย.นี้ เตรียมจัดกิจกรรมเพียบ ทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวไทย มาตรฐานข้าวไทย วิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้ การจัดแสดงตัวอย่างข้าว สาธิตหุงข้าวควบคู่การปรุงอาหารให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองชิม มั่นใจช่วยสร้างภาพลักษณ์ และกระตุ้นให้จีนนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่ม
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมมีกำหนดจัดคณะผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 22 (The 22nd China–ASEAN Expo) ระหว่างวันที่ 17–21 ก.ย.2568 ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นงานมหกรรมนานาชาติที่จัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อการค้า การร่วมมือในการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันในภูมิภาคจีน-อาเซียน ซึ่งการจัดงานทุกปี จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200,000 คน
ทั้งนี้ ภายในงาน กรมจะจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ได้แก่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของข้าวไทย มาตรฐานข้าวไทย และวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้จากประเทศไทย การจัดแสดงตัวอย่างข้าวไทยชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว ข้าวเหนียว รวมทั้งข้าวคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด และข้าวหอมนิล เป็นต้น และการสาธิตการหุงข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยควบคู่กับการปรุงอาหารไทยให้ผู้เยี่ยมชมคูหาของกรมได้ทดลองชิม เพื่อจะได้รับรู้และเข้าใจในรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทย
สำหรับจีน เป็นหนึ่งในตลาดข้าวขนาดใหญ่และมีความสำคัญของไทย โดยระหว่างปี 2564–2567 ไทยส่งออกข้าวไปจีนปีละประมาณ 440,000–750,000 ตัน คิดเป็น 12–27% ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนประมาณ 1.63–6.14 ล้านตัน โดยช่วง 8 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วประมาณ 410,000 ตัน เพิ่มขึ้น 125% จากปีก่อนที่ส่งออกประมาณ 180,000 ตัน ชนิดข้าวของไทยที่ส่งออกไปจีนส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิไทย ตามลำดับ
“การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 22 ถือเป็นโอกาสและช่องทางอันดีของกรมในการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้ชาวจีนได้เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย และหวังว่าจะช่วยรักษาส่วนแบ่งตลาดและกระตุ้นการซื้อข้าวไทยให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ผู้บริโภคข้าวหอมมะลิไทยในจีนสามารถเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยได้อย่างถูกต้อง”นางอารดากล่าว