“พาณิชย์”เตรียมจัดกิจกรรมพีอาร์ข้าวไทย งาน Fine Food Australia 2025

กรมการค้าต่างประเทศส่งทีมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน Fine Food Australia 2025 เตรียมสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และแนะนำข้าวสี ข้าวกล้อง เพิ่มทางเลือกคนรักสุขภาพ และเพิ่มโอกาสส่งออกข้าวไทยไปขายเพิ่มขึ้น
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เตรียมทีมเดินทางไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม Fine Food Australia 2025 ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–11 ก.ย.2568 ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยจะเน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยในฐานะสินค้าคุณภาพระดับโลกที่มีความโดดเด่นด้านรสชาติ ความนุ่ม และความหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งได้เตรียมนำข้าวคุณภาพและข้าวสีชนิดอื่น ๆ อาทิ ข้าวหอมไทย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าว กข43 ไปประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายและกระตุ้นการบริโภคข้าวคุณภาพในตลาดคนรักสุขภาพของออสเตรเลีย
ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ออสเตรเลียนำเข้าข้าวจากต่างประเทศปีละประมาณ 250,000 ตัน โดยข้าวไทยครองอันดับ 1 ในตลาดออสเตรเลียมาอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนกว่า 30–35% ของปริมาณข้าวที่ออสเตรเลียนำเข้าทั้งหมด โดยผู้บริโภคออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชนชั้นกลางและกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง นิยมบริโภคข้าวพรีเมียมและข้าวคุณลักษณะพิเศษ รวมทั้งยังให้ความสำคัญด้านสุขภาพ และเลือกรับประทานข้าวที่มีสารอาหารสูงมากขึ้น
สำหรับการบริโภคข้าวของชาวออสเตรเลีย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในปี 2574 อัตราการบริโภคข้าวจะสูงขึ้นถึง 21 กิโลกรัมต่อคนต่อปี จากอัตราเฉลี่ยปัจจุบันที่ประมาณ 19 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อันเป็นผลมาจากการเติบโตของประชากรออสเตรเลียเชื้อสายเอเชีย อาทิ จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่มีสัดส่วนกว่า 17% ของประชากรออสเตรเลียทั้งหมด ประกอบกับนโยบายย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียที่สามารถดึงดูดผู้อพยพปีละไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน
“การเข้าร่วมงาน Fine Food Australia 2025 ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพมาตรฐานข้าวไทยและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำเสนอข้าวชนิดอื่น ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นและเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวสีของไทยไปยังตลาดออสเตรเลีย”นางอารดากล่าว
งาน Fine Food Australia 2025 ดังกล่าว เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโอเชียเนีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 41 โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการจากออสเตรเลียและประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลกเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 900 ราย มีผู้สนใจจากภาคธุรกิจ ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ตัวแทนจำหน่าย และผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า 50,000 คนสนใจเข้าเยี่ยมชมงาน ส่วนการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสินค้าข้าวไทยในตลาดมูลค่าสูง และสร้างความหลากหลายในการบริโภคข้าว