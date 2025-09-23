OR รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เข้ารับรางวัล การประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 (Human Rights Awards 2025) ระดับ “ดีเด่น” ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยในปีนี้ OR เป็น 1 ใน 13 องค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม และความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นายสุชาติเปิดเผยว่า ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศและสากลของ OR ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่โดดเด่น เช่น โครงการไทยเด็ด ที่ขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน โครงการพื้นที่ปันสุข ที่ช่วยเหลือเกษตรกรยามผลผลิตล้นตลาด และ โครงการ Café Amazon for Chance ที่เปิดโอกาสการทำงานและสร้างรายได้ให้กลุ่มเปราะบาง โดยอาศัยประโยชน์จากเครือข่ายสถานีบริการ PTT Station และร้าน Café Amazon ขับเคลื่อนคุณค่าร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างยั่งยืน
นอกจากการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนแล้ว OR ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลบุคลากร โดยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สนับสนุนความเท่าเทียม จัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรม และส่งเสริมศักยภาพของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างมั่นคง ซึ่งความสำเร็จและความมุ่งมั่นดังกล่าวสอดคล้องกับ OR 2030 Goals-Living Community ที่ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างชุมชนน่าอยู่กว่า 17,000 ชุมชน และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของโออาร์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน