EGCO คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2568 ระดับดีเด่น” ต่อเนื่องปีที่ 4

นายธวัช หิรัณจารุกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO รับมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2568 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตอกย้ำการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องระดับสากล ซึ่งบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรไปสู่สังคมภายนอกอย่างยั่งยืน
นายธวัชกล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเสมอภาค โดยกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติต่อพนักงานในทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของความเท่าเทียม การเคารพความแตกต่าง การสนับสนุนความหลากหลาย การไม่เลือกปฏิบัติ และการต่อต้านการล่วงละเมิดและการใช้แรงงานเด็ก ตลอดจนปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งพัฒนากระบวนการแจ้งเบาะแสและการสอบสวนในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ประชาสังคม รวมถึงศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพและบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการทำงาน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน โดยปี 2568 มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลฯ รวมทั้งสิ้น 157 องค์กร