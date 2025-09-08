ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA จัดงาน ‘15 ปี ETDA CO-CREATING A FUTURE OF DIGITAL TRUST’ นำทีมผู้บริหารโชว์ผลงานไฮไลต์เด่น พร้อมเปิดวิสัยทัศน์แห่งอนาคต รับปีที่ 15 กับภารกิจสุดท้าทายภายใต้บทบาท ‘Co-Creation Regulator & Facilitator’ ในการสร้าง Digital Trust ดันไทย ‘ก้าวสู่อนาคต ด้วยดิจิทัลที่ทุกคนเชื่อมั่นได้’ 9 ก.ย.นี้ เวลา 15.00-16.00 น. ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand
***
สุวิณ โกษีอำนวย กก.ผจญ.บจก.เพาเวอร์บาย ฉลองก้าวสู่ปีที่ 29 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็น Tech Retailer ที่มุ่งนำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์อัจฉริยะ โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจร่วมแสดงความยินดี นำโดย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ กก.ผจญ.ฝ่ายขาย บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา, ชนนิกานต์ ไกรธรรมจิตกุล ผช.กก.ผจญ.สายงานการตลาด โรบินสันไลฟ์สไตล์, ชีวิน ปราชญานุพร กก.ผจก.บจก.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส, กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ กก.ผจก.เดอะวัน และ ปวัน สุรพงษ์จินดา ผอ.ส่วนงานธุรกิจเครื่องปรับอากาศ บจก.มหาจักรดีเวลอปเมนท์ ร่วมงาน ณ เพาเวอร์บาย เซ็นทรัลเวิลด์
***
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย บิ๊กบอส DMT ภูมิใจสุดๆ หลังทราบข่าวว่า บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ประจําปี 2568 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สมกับความเพียรร่วมมือร่วมใจกัน เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน และบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการทำงานกันทั้งบริษัท โดยเตรียมรับโล่รางวัลปลายเดือนนี้