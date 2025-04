ORมอบบัตรพีทีที สเตชั่น พริวิเลจแก่กทม. ในภารกิจกู้ภัยตึกสตง.ถล่ม

OR มอบ พีทีที สเตชั่น พริวิเลจการ์ด มูลค่า 100,000 บาท แก่ กทม. สำหรับภารกิจกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่อาคารถล่มนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบบัตรของขวัญใช้แทนเงินสด พีทีที สเตชั่น (PTT Station Privilege Card) มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้สำหรับเติมน้ำมันในการปฏิบัติงานกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบเหตุอาคารถล่มย่านจตุจักร จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ OR ได้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์อาคารถล่มมาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนน้ำมันดีเซล จำนวนทั้งสิ้น 5,700 ลิตร ให้แก่กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้มอบเครื่องดื่ม Café Amazon จำนวน 8,700 ชุด และเบเกอรี่ จำนวน 4,000 ชุด ให้แก่ทีมกู้ภัย ทีม PTT Group SEALs ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม ปตท. ร่วมปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยในครั้งนี้ ตลอดจนจิตอาสา เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมมูลค่าความช่วยเหลือทั้งสิ้น 830,000 บาททั้งนี้ OR มีเจตนารมณ์ที่จะสานต่อความช่วยเหลือในระยะถัดไป โดยยังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง พร้อมยืนหยัดเคียงข้างและเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน