OR มอบก๊าซหุงต้ม ปตท. แก่ กทม. เพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่อาคารถล่ม

นายสมเกียรติ ศิริไพบูลย์ทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมมอบก๊าซหุงต้ม ปตท. ให้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสุริยชัย ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตัดเหล็กในการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุอาคารถล่มย่านจตุจักร โดยสนับสนุนวันละ 12 ถัง เป็นเวลา 7 วัน รวมทั้งสิ้น 84 ถังก่อนหน้านี้ OR ได้สนับสนุนน้ำมันดีเซล 5,700 ลิตร ให้แก่ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบเครื่องดื่ม Café Amazon 8,700 ชุด และเบเกอรี่ 4,000 ชุด แก่ทีมกู้ภัย ทีม PTT Group SEALs และจิตอาสา รวมมูลค่าความช่วยเหลือทั้งสิ้น 870,000 บาททั้งนี้ OR ยืนยันเจตนารมณ์สานต่อความช่วยเหลือในระยะถัดไป โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง และยืนหยัดเป็นกำลังใจผู้ประสบภัยให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน