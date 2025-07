OR เปิดศูนย์การเรียนรู้ “Together รักษ์ แอท ท่าเสา” ขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังความร่วมมืออย่างยั่งยืน

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR นายนิคม ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พร้อมด้วย นายอนุชา แก้วคงธรรม ปลัดอำเภอสิงหนคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ “โครงการ Together รักษ์ แอท ท่าเสา” ณ บ้านท่าเสา ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี นางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม และคณะผู้บริหาร OR หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ผู้แทนชุมชนท่าเสา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน​“โครงการ Together รักษ์ แอท ท่าเสา” เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ TOGETHER” ที่ OR สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่คลังปิโตรเลียมสงขลาอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการระยะยาว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 – 2568) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านท่าเสาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปลา กลุ่มการประมงเพื่ออาชีพ และกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสัมมาชีพ โดยอิงทุนและศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชนเป็นสำคัญ และขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ขัดแย้งกับวิถีชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีจิตอาสาและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มอื่น เพื่อขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไปนายสุชาติ กล่าวว่า OR เชื่อว่าความยั่งยืนของธุรกิจต้องเติบโตเคียงข้างชุมชนอย่างสมดุลและเกื้อกูลกัน “โครงการรักษ์ แอท ท่าเสา” สะท้อนถึงการร่วมกันลงมือทำจริงของพนักงาน OR และชุมชนในพื้นที่ ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และจริงใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยความสำเร็จของโครงการนี้เกิดจากพลังความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และ OR ที่นำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่มีอยู่มาผสานกับศักยภาพของชุมชน เพื่อพัฒนาอย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดย OR มุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนที่สามารถต่อยอด ขยายผล และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวภายในงานมีการนำเสนอผลงานของโครงการตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา อาทิ การพัฒนาโรงเรือนเพาะพันธุ์ปลา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและชุมชน เพื่อเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม โดยยึดหลัก การเติบโตที่ยั่งยืนมาจากรากฐานที่แข็งแกร่ง และการเติบโตที่ยั่งยืนของ OR คือการเติบโตของทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ OR ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน