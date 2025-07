OR ผนึกกำลังพันธมิตร ฝึกซ้อมรับมืออัคคีภัยระดับจังหวัด เสริมศักยภาพด้วยระบบ ICS สร้างความมั่นใจให้ชุมชน

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับคณะอนุกรรมการงานระงับเหตุฉุกเฉินทางบก (IERSC) ภายใต้สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี (ด้านอัคคีภัย)” ณ คลังน้ำมันสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินขนาดกลางในระดับจังหวัด ด้วยการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) มาใช้ในการบริหารสถานการณ์จำลอง และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนโดยรอบอย่างเป็นระบบการฝึกซ้อมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2568 โดยมี นายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี และนายอภิชาติ อ่อนจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค OR ร่วมสังเกตการณ์และฝึกปฏิบัติจริง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน เสริมทักษะและความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กระบวนการตัดสินใจ และการประสานงานระหว่างองค์กรในสถานการณ์จริงทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาววรรณวิสาข์ สู่ศุภอรรถ ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน และคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม OR รวมถึงคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายอภิชาติ กล่าวว่า “การฝึกซ้อมในครั้งนี้ ไม่เพียงมุ่งยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบว่า ทุกเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นสามารถควบคุมและจัดการได้อย่างมีระบบและเป็นมืออาชีพ”การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ OR ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพการจัดการภาวะฉุกเฉินอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจ