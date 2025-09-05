AIS - OR ยกระดับ Telco – Retail Cross-Loyalty Ecosystem มอบส่วนลดด้วย AIS Points

เอไอเอส ผนึกกำลังกับ OR เดินหน้าตอกย้ำกลยุทธ์ “ทุกพอยท์ มีพลัง” ภายใต้แคมเปญ “เติมสุขให้สุด ทุกเส้นทาง” ที่มอบสิทธิพิเศษด้วย AIS Points ให้ความสุขเข้าถึงในทุกเส้นทาง ทั้งส่วนลดเติมน้ำมัน พีทีที สเตชั่น, เครื่องดื่มที่ร้าน Café Amazon, KAMU Tea และ Pearly Tea, ร้านสะดวกซื้อ Jiffy และเครื่องสำอาง found & found ครอบคลุมทั้งการเดินทาง การช้อปปิง และไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน มากกว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ
นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก เอไอเอส กล่าวว่า ความร่วมมือกับเครือ OR ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า แต่คือการยกระดับประสบการณ์และคุณค่าของทุกคะแนนสะสม การที่สององค์กรซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจ Telco และ Retail จับมือกันด้วยกลยุทธ์ Cross-Loyalty Ecosystem ทำให้ AIS Points Ecosystem มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น
"สะท้อนความมุ่งมั่นของเอไอเอสที่จะเปลี่ยนคะแนนสะสมให้เป็นพลังและมูลค่าที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็น Strategic Partnership ที่สะท้อนภาพใหญ่ของการผนึกกำลัง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าในวงกว้าง”
นายภากร สุริยาภิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจดิจิทัลและโซลูชัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(OR) กล่าวว่า ปัจจุบัน OR มีเครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ร้านเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ไปจนถึงธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึ่งล้วนเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจมาอย่างต่อเนื่อง
"การนำ AIS Points เข้ามาเชื่อมต่อกับ Ecosystem ของ OR จึงไม่ใช่เพียงการมอบสิทธิพิเศษที่คุ้มค่า แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อที่ตอบโจทย์ลูกค้า AIS ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน กว่า 51.1 ล้านราย ตั้งแต่การเดินทาง การพักผ่อน ไปจนถึงทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน ความร่วมมือครั้งนี้ยังสอดคล้องกับแผนแม่บทดิจิทัลของ OR ที่มุ่งพัฒนา Ecosystem ให้แข็งแรงและยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์จุดแข็งของ OR ในฐานะผู้นำธุรกิจ ‘All Lifestyles’ ที่พร้อมดูแลและเติมเต็มคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคในทุกเส้นทาง”
ปัจจุบัน AIS Points สามารถใช้แลกรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ร้านค้าพันธมิตรกว่า 35,000 จุดทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเครือ OR ที่มีมากกว่า 7,000 สาขา รายละเอียดดังนี้
- ส่วนลดน้ำมัน สูงสุด 200 บาท สำหรับลูกค้า Serenade แลก AIS Points 20 - 60 คะแนน ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น กว่า 2,350 แห่งทั่วประเทศ
- ส่วนลดซื้อสินค้า 20 บาท สำหรับลูกค้า AIS แลก AIS Points 25 คะแนน ที่ Jiffy 147 สาขาทั่วประเทศ
- ส่วนลดซื้อสินค้า 40 บาท สำหรับลูกค้า AIS แลก AIS Points 50 คะแนน ที่ found & found 12 สาขา
- ส่วนลดเครื่องดื่มเมนูที่ร่วมรายการ 10 บาท สำหรับลูกค้า AIS แลก AIS Points 35 คะแนน ที่ ร้าน Café Amazonกว่า 4,500 ร้านทั่วประเทศ
- ส่วนลดเครื่องดื่มเมนูที่ร่วมรายการ 20 บาท สำหรับลูกค้า AIS แลก AIS Points 25 คะแนน ที่ ร้าน KAMU Tea 167 สาขาทั่วประเทศ
- ส่วนลดเครื่องดื่มเมนูที่ร่วมรายการ 20 บาท สำหรับลูกค้า AIS แลก AIS Points 25 คะแนน ที่ ร้าน Pearly Tea 95 สาขาทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน AIS ยังเชื่อมต่อระบบคะแนนสะสมกับ blueplus+ เพื่อให้ลูกค้า AIS ที่มีคะแนนสะสม blueplus+ สามารถโอนคะแนนมารวมเป็น AIS Points และแลกสิทธิพิเศษได้มากขึ้น เพิ่มพลังการใช้จ่ายให้ลูกค้ามากขึ้น โดยทุก ๆ 600 blueplus+ โอนมาเป็น AIS Points ได้ 50 คะแนน ตอบโจทย์ทั้งด้านความคุ้มค่า ความครอบคลุม และความคล่องตัว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอป myAIS