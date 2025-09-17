“BCPG” ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม “มือเปื้อนโคลน เพื่อป่าชายเลน ปี 3

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)หรือ BCPGนำโดย นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการลงทุน พี่อาสาสมัครบีซีพีจี พร้อมด้วยน้องๆ จากโรงเรียนกบินทร์วิทยา จ.ปราจีนบุรี รวมกว่า 80 คน ร่วมแรงปลูกต้นกล้าในผืนป่าชายเลน อ.แหลมงอบ จ.ตราด ภายใต้กิจกรรม “มือเปื้อนโคลน เพื่อป่าชายเลน ปี 3” เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และคืนความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศชายฝั่ง
ทั้งนี้ บีซีพีจียังคงมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของบีซีพีจี ที่ต้องการปลูกฝังให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสำคัญของป่าชายเลน