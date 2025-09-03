BCPG ติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมแบตฯ ให้เครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน นำร่องต้นแบบสู่สหกรณ์พลังงานสะอาด

บีซีพีจีเดินหน้าลงทุนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ให้กับ 5 สหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตร ในเครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน ช่วยยกระดับศักยภาพของสหกรณ์ สร้างความมั่นคงทางพลังงาน และลดต้นทุนการดำเนินงาน ควบคู่กับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า บีซีพีจีเล็งเห็นถึงบทบาทของสหกรณ์ในฐานะเสาหลักของเศรษฐกิจชุมชน และเป็นพลังสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “เครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน” โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์กำลังการผลิตรวม 2.12 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยระบบเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) รวม 1.63 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ให้กับ 5 สหกรณ์ในเครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน
การดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการนำการบริหารจัดการด้านพลังงานสะอาดมาสนับสนุนภาคสังคมและธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีความพิเศษอยู่ที่การผสานระบบโซลาร์เซลล์เข้ากับเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ทำให้สหกรณ์ทั้ง 5 แห่งเป็นสหกรณ์นำร่องกลุ่มแรกที่สามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เสริมศักยภาพการแข่งขัน และเพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ
สำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จ.สระบุรี
2. สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จ.นครปฐม
3. สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่
4. สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด จ.ลพบุรี
5. สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จ.สกลนคร
“บีซีพีจีมีแผนต่อยอดโครงการนี้ไปสู่กลุ่มสหกรณ์อื่นๆ ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายสหกรณ์พลังงานสะอาดที่แข็งแกร่ง และร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการนำประเทศไทยสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป” นายรวีกล่าว
ทั้งนี้ บีซีพีจี โดยนายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน พร้อมด้วยผู้แทนจากสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตร 5 แห่ง ได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA (Power Purchase Agreement) โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายรวี บุญสินสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บีซีพีจี ร่วมเป็นสักขีพยาน
โครงการ “เครือข่ายสหกรณ์ลดโลกร้อน” จัดตั้งโดยกลุ่มบริษัทบางจาก เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดให้แก่สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันบางจาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2567 ปัจจุบันมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการแล้ว 18 แห่ง แบ่งเป็นรูปแบบเช่าซื้อ 11 แห่ง และรูปแบบ Private PPA อีก 7 แห่ง