“แอสเซทไวส์” เปิดตัว “แพลตฟอร์ม GrowGreen”ลุยภารกิจ Net Zero

แอสเซทไวส์ เปิดตัว “AssetWise GrowGreen” แพลตฟอร์มบันทึกกิจกรรมด้านความยั่งยืนที่เปลี่ยนทุกการลงมือทำเป็น ESG Coin นำไปใช้จ่ายได้จริง จูงใจคนรักษ์โลก ผนึกกำลัง “กลุ่มบริษัทบางจาก-ตลาดยิ่งเจริญ” คิกออฟเปิดใช้งานในบิ๊กโปรเจกต์ Fry to Fly ซึ่งริเริ่มและดำเนินการโดยบีเอสจีเอฟ ในกลุ่มบริษัทบางจาก ชวนร้านค้าในตลาดยิ่งเจริญลดการทอดซ้ำ ขายน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero+ สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความยั่งยืนทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AssetWise กล่าวว่า แอสเซทไวส์เดินหน้าสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม “AssetWise GrowGreen” ที่ช่วยบันทึกกิจกรรมด้านความยั่งยืน แล้วแปลงเป็นดิจิทัลคอยน์ (ESG Coin) ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้จริง เพื่อกระตุ้นให้ความยั่งยืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย และขยายสู่การเป็นชุมชนเมืองรักษ์โลก ทั้งยังช่วยสร้างรายได้กับร้านค้า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการต่อยอดจากแนวคิด GrowGreen ที่แอสเซทไวส์ยึดถือในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero+ สร้างความยั่งยืนครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ล่าสุด แอสเซทไวส์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “Fry to Fly” ร่วมกับบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ในกลุ่มบริษัทบางจาก และตลาดยิ่งเจริญ โดยบริษัท สุวพีร์โฮลดิ้ง 2 จำกัด ในการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ และส่งต่อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค โดยแอสเซทไวส์สนับสนุนแพลตฟอร์ม AssetWise GrowGreen ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบันทึกข้อมูลการส่งต่อน้ำมันฯ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเปลี่ยนมูลค่าน้ำมันฯ เป็นคอยน์ดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในตลาดยิ่งเจริญได้จริงผ่าน Line OA: ASWGrowGreen ซึ่งรายได้จากการสนับสนุนแพลตฟอร์มโดยไม่หักค่าใช้จ่าย แอสเซทไวส์จะนำไปสมทบทุนมอบให้กับ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และองค์กรสาธารณกุศลอื่นต่อไป โดยการลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางเขน มาร่วมเป็นสักขีพยาน
นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า แพลตฟอร์ม AssetWise GrowGreen ถือเป็นแนวทางที่ดีที่ช่วยจูงใจให้ประชาชนคัดแยกขยะกันมากขึ้น เพราะเมื่อสามารถแลกเปลี่ยนเป็นคอยน์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ก็จะกระตุ้นให้ทุกคนอยากแยกขยะ ต่างจากเดิมที่ประชาชนอาจยังไม่เห็นประโยชน์ของการคัดแยกมากนัก สอดคล้องกับแนวทางของ กทม. ที่มุ่งสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยออกนโยบายเรือธงอย่างบ้านนี้ไม่เทรวม: ลดขยะลดค่าธรรมเนียม จนถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาณขยะในภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร เนื่องจากปัจจุบัน จ.กรุงเทพมหานคร ผลิตขยะกว่า 8,000 ตันต่อวัน โดยกว่า 50% เป็นขยะเศษอาหาร ซึ่งเป็นขยะปนเปื้อนที่ยากต่อการรีไซเคิล หากประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น ก็จะทำให้จัดการขยะได้ถูกวิธี และช่วยลดขยะในเมืองให้เหลือน้อยที่สุด