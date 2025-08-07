AssetWise เปิดตัว “แพลตฟอร์ม GrowGreen” จับมือบางจาก-ตลาดยิ่งเจริญ หนุนเปลี่ยนน้ำมันใช้แล้วผลิตเป็น SAF

แอสเซทไวส์เปิดตัว “AssetWise GrowGreen” แพลตฟอร์มที่ช่วยบันทึกกิจกรรมด้านความยั่งยืน แล้วแปลงเป็นดิจิทัลคอยน์นำไปใช้จ่ายได้จริง ล่าสุดจับมือกลุ่มบริษัทบางจาก-ตลาดยิ่งเจริญ คิกออฟเปิดใช้งานในบิ๊กโปรเจกต์ Fry to Fly ชวนร้านค้าในตลาดยิ่งเจริญขายน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)
นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความยั่งยืนทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AssetWise บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “AssetWise GrowGreen” ที่ช่วยบันทึกกิจกรรมด้านความยั่งยืน แล้วแปลงเป็นดิจิทัลคอยน์ (ESG Coin) เพื่อนำไปใช้จ่ายได้จริง กระตุ้นให้ความยั่งยืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย และขยายสู่การเป็นชุมชนเมืองรักษ์โลก ทั้งหมดนี้เป็นการต่อยอดจากแนวคิด GrowGreen ที่แอสเซทไวส์ยึดถือในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero+
ล่าสุด แอสเซทไวส์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “Fry to Fly” ร่วมกับบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ในกลุ่มบริษัทบางจาก และตลาดยิ่งเจริญ โดยบริษัท สุวพีร์โฮลดิ้ง 2 จำกัด ในการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ และส่งต่อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)
แอสเซทไวส์สนับสนุนแพลตฟอร์ม AssetWise GrowGreen ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบันทึกข้อมูลการส่งต่อน้ำมันฯ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมเปลี่ยนมูลค่าน้ำมันฯ เป็นคอยน์ดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในตลาดยิ่งเจริญได้จริงผ่าน Line OA: ASWGrowGreen ซึ่งรายได้จากการสนับสนุนแพลตฟอร์มโดยไม่หักค่าใช้จ่าย แอสเซทไวส์จะนำไปสมทบทุนมอบแก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และองค์กรสาธารณกุศลอื่นต่อไป โดยการลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางเขน มาร่วมเป็นสักขีพยาน
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครผลิตขยะกว่า 8,000 ตันต่อวัน โดยกว่า 50% เป็นขยะเศษอาหาร ซึ่งเป็นขยะปนเปื้อนที่ยากต่อการรีไซเคิล หากประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น ก็จะทำให้จัดการขยะได้ถูกวิธี และช่วยลดขยะในเมืองให้เหลือน้อยที่สุด