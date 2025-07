บ้านปูเดินหน้ารุกธุรกิจ BESS ในญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย สร้างกระแสเงินสดเติบโตขึ้น

บ้านปูเดินหน้าธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน หรือ BESS ในพอร์ต Renewables+ เพื่อส่งต่อพลังงานเสถียรและสะอาดที่สร้างกระแสเงินสด รองรับความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากการขยายธุรกิจ AI&Data Center ทั่วโลกนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บ้านปูเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 โดยเฉพาะระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ที่กำลังกลายเป็น Gamechanger (ตัวแปรสำคัญ) ที่หลายประเทศนำมาใช้รองรับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและสร้างความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้า ต่อยอดด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาบริหารจัดการพลังงาน ทั้งการกักเก็บและจ่ายไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงจากการเติบโตของ AI ที่ทำให้จำนวนศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ บ้านปูขยายการลงทุนในแบตเตอรี่ฟาร์มในประเทศยุทธศาสตร์ เช่น ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ที่มีทั้งนโยบายส่งเสริมพลังงานสะอาดที่ชัดเจนและมีตลาดไฟฟ้าเสรีที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจ บริษัทเชื่อมั่นว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวไตรมาสที่ผ่านมาธุรกิจระบบกักเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (Battery Energy Storage System : BESS) จาก 2 ประเทศยุทธศาสตร์ของบ้านปูมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการพัฒนาโครงการระบบกักเก็บพลังงาน Kamigumi-Tokyo BESS ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Banpu Japan K.K. กับ Kamigumi Co., Ltd. บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์สัญชาติญี่ปุ่น การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ Tono BESS กำลังการผลิต 58 เมกะวัตต์ชั่วโมง ในจังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แห่งแรกของบ้านปู เน็กซ์ และการลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการระบบกักเก็บพลังงานวูรีน (Wooreen Energy Storage System: WESS) ในออสเตรเลีย โดยบริษัทย่อยของบ้านปู Banpu Energy Australia Pty Limited (BEN) กับ EnergyAustralia ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกไฟฟ้าชั้นนำในออสเตรเลียระบบกักเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (BESS) เป็นธุรกิจที่อยู่ในตลาดที่มีกลไกซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตภาคเอกชน แบตเตอรี่นี้จะทำหน้าที่กักเก็บพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานที่หลากหลายในช่วงที่ผลิตได้มาก แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง สามารถสร้างเสถียรภาพและความต่อเนื่องให้กับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมได้