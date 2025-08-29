BCPGจ่ายเงินปันผลครึ่งแรกปี 68 ที่ 0.10บาท/หุ้น

บีซีพีจี ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend) ในวันที่ 10 กันยายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน 2568
รายงานข่าวจากบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือBCPG แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 299.58 ล้านบาท
ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 กันยายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 23 กันยายน 2568 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend) ในวันที่ 10 กันยายน 2568