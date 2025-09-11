BCPG-เอเชียลิงค์ฯบรรลุเป้าคาร์บอนนิวทรัลต่อเนื่องปีที่ 3

BCPG -เอเชียลิงค์ฯบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำองค์กรมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน และดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชียลิงค์ เทอร์มินัล จำกัด บริษัทในกลุ่ม ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยเข้ารับมอบประกาศนียบัตร “เครื่องหมายคาร์บอนนิวทรัล ประเภทองค์กร” ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของบีซีพีจีและบริษัทในกลุ่ม ในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
โดยในปี 2567 บีซีพีจีสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวม 2,697 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า บรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขณะที่เอเชียลิงค์ เทอร์มินัล สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 881 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และประสบความสำเร็จในการรับรองคาร์บอนนิวทรัลเป็นครั้งแรกในปีนี้
ความสำเร็จในการบรรลุคาร์บอนนิวทรัลอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของบีซีพีจีในฐานะผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสู่เป้าหมาย การบรรลุคาร์บอนนิวทรัลในทุกประเทศที่บริษัทดำเนินงานภายในปี 2573