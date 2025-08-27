BCPG องค์กรต้นแบบการเรียนรู้ด้าน ESG

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรต้นแบบการเรียนรู้ด้าน ESG” จากนายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่บีซีพีจีประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการเรียนรู้และปลูกฝัง “วัฒนธรรม ESG” ภายในองค์กร ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วม “โครงการ ESG DNA” อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรและบุคลากรที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวร่วมกัน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย