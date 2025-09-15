ของพรีเมียมเซเว่นฯ แสตมป์ Hello ฮีลใจ น้องเนย x พี่คิตตี้ รีบสะสมด่วนก่อนหมด!

ช้าไม่ได้แล้ว กับพรีเมียมเซเว่นฯ แสตมป์ Hello ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย ที่มีน้องเนยและพี่คิตตี้พร้อมพาพ่อหมี มัมหมี มายิ้มแก้มแตกไปกับของพรีเมียมสุดคิวต์ โดยในครั้งนี้เซเว่นฯ พร้อมส่งมอบให้แฟน ๆ สายสะสมได้เลือกสะสมกัน ไม่ว่าจะเป็น
1.“พวงกุญแจ คู่คิวต์”– สุดน่ารัก มีให้สะสม 2 เซต (1 เซต มี 2 ชิ้น) ห้อยกระเป๋าก็ได้ ห้อยโทรศัพท์ก็น่ารักดี (ใช้แสตมป์ 79 บาท + เงิน 1 บาท หรือคะแนน ALL Point 7,900 คะแนน )
2.“กระเป๋าผ้าปุกปุย” กระเป๋าขนนุ่ม ปุกปุย พกไปไหนก็จึ้ง ใช้งานสะดวก ขนาดกำลังพอดี ใส่ของได้ง่าย และพิเศษสุด ๆ เพียงนำกระเป๋ากลับมาซื้อของในร้านเซเว่นฯ แล้วสแกนบาร์โค้ดบนกระเป๋า รับทันที ALL member 100 คะแนน มี 2 แบบให้สะสม (ใช้แสตมป์ 99 บาท + เงิน 1 บาท หรือคะแนน ALL Point 9,900 คะแนน )
3.“แก้วมัค รักเลย” แก้วเซรามิกสุดน่ารัก สีสันสดใส ลวดลายน้อยเนย และพี่คิตตี้ พร้อมหัวตุ๊กตา 3D สามารถนำเข้าไมโคเวฟได้ และยังสามารถวางโทรศัพท์ได้ด้วย (ใช้แสตมป์ 119 บาท + เงิน 1 บาท หรือคะแนน ALL Point 11,900 คะแนน )
4.“เซตกล่องคู่หูจุใจ” กล่องสูญญากาศลายสุดคิวต์ (1 เซต มี 3 ชิ้น) ทั้งขนาด 5 ลิตร ขนาด 3 ลิตร และถ้วยตวง 160 มล. (ใช้แสตมป์ 299 บาท + เงิน 1 บาท หรือคะแนน ALL Point 29,900 คะแนน )
5.“โต๊ะพับ ซัปพอร์ตใจ” ลายน่ารักสุดคิวต์ รับน้ำหนักได้ถึง 30 กิโลกรัม จะนั่งทานข้าวก็ดีหรือจะนำไปปิกนิกก็ได้ (ใช้แสตมป์ 399 + เงิน 1 บาท หรือคะแนน ALL Point 39,900 คะแนน )
แฟน ๆ น้องเนยและพี่คิตตี้ ห้ามพลาดเด็ดขาด! เพราะแต่ละชิ้นออกแบบมาเพื่อฮีลใจ และเติมเต็มความสุขให้พ่อหมี มัมหมีในทุก ๆ วัน เห็นแล้วต้องอยากพกไปด้วยทุกที่ เก็บสะสมครบยิ่งฟิน ความน่ารักยิ่งคูณสอง
รีบสะสมแสตมป์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 พ.ย. 2568 แล้วไปแลกของพรีเมียมได้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธ.ค. 2568 ช้าหมดอดนะ! รีบเลยก่อนของพรีเมียมสุดคิวต์จะหมด!
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สื่อภายในร้าน, แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH หรือhttps://www.facebook.com/7ElevenThailand