เซเว่น อีเลฟเว่น” เปิดตัวแคมเปญแห่งปี 2568 “เซเว่นฯ แสตมป์ เฮลโล ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย”

เซเว่น อีเลฟเว่น เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความสุขครั้งใหม่แห่งปี ด้วยการเปิดตัวแคมเปญแสตมป์ 7-Eleven ประจำปี 2568 ภายใต้คอนเซปต์ “เซเว่นฯ แสตมป์ เฮลโล ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย” ที่มาพร้อมกับการรวมพลังของสองคาแรกเตอร์ขวัญใจมหาชน “น้องเนย” (BUTTERBEAR) พนักงานเซเว่นฯ สุดน่ารักขวัญใจชาวไทย และ “พี่คิตตี้” (HELLO KITTY) ไอคอนระดับโลกจากญี่ปุ่น ที่มาจับมือกันเพื่อส่งมอบความน่ารัก ความสุข สนุก และคุ้มค่าแบบคูณสองทั่วประเทศ
นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า “เซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ ทั้งการนำเสนอสินค้าที่สดใหม่ หลากหลาย และมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่สร้างความพึงพอใจและความผูกพันอย่างยั่งยืน แคมเปญแสตมป์ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งต่อความสุข ความอบอุ่น และความประทับใจให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอด
โดยปีนี้ 2568 นี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ยกระดับปรากฏการณ์แสตมป์อีกขั้น ด้วยการจับมือ 2 เพื่อนสุดคิวต์คู่ใหม่ ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข“น้องเนย” (BUTTERBEAR) และ “พี่คิตตี้” (HELLO KITTY) มาร่วมกันสร้างโมเมนต์พิเศษให้คนไทยทั้งประเทศ ผ่านแคมเปญ “เซเว่นฯ แสตมป์ เฮลโล ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย” เพื่อส่งพลังบวกและเติมเต็มรอยยิ้มให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ไม่ใช่เพียงการสะสมแสตมป์ แต่คือการ ‘ฮีลใจ’ และสร้างช่วงเวลาพิเศษที่ทุกคนจะจดจำ”
เซเว่น อีเลฟเว่น จัดเต็มเตรียมเสิร์ฟความพิเศษมากมายผ่านแคมเปญ “เซเว่นฯ แสตมป์ เฮลโล ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย” ไม่ว่าจะเป็น
สะสมง่าย ทั้งดวงแสตมป์ และ M-Stamp บน 7App ใช้ง่าย เช็กสะดวก ไม่ต้องพก ของพรีเมียม Limited Edition คอลเลกชันสุดคิวต์ “เฮลโล คิตตี้ x บัตเตอร์แบร์” ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจ กระเป๋า แก้วมัค เซตกล่องสูญญากาศ โต๊ะพับ และอีกมากมาย ทุกชิ้นออกแบบให้ใช้งานได้จริงและน่าสะสม
ได้บุญต่อใจ ลูกค้าสามารถเปลี่ยน “แสตมป์” เป็น “บุญ” ในโครงการบุญนิธิแสตมป์เซเว่น”
สนุกครบวงจร มีกิจกรรมและเซอร์ไพรส์สุดพิเศษบน 7App ให้แฟน ๆ ได้ร่วมลุ้นและสร้างโมเมนต์ความสุขอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ยังขอส่งต่อ “ความน่ารักแบบคูณสอง” กับสแตนดี้คู่ซี้ “น้องเนย” (BUTTERBEAR) และ “พี่คิตตี้” (HELLO KITTY) ให้แฟน ๆ ได้พบเจออย่างใกล้ชิดที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ และพิเศษสุด! เตรียมชวนทุกคนไปถ่ายภาพเก็บช่วงเวลาแสนพิเศษพร้อมเก็บโมเมนต์อบอุ่นใจกับบรรยากาศสุดคิวต์ เช่น สาขาหลังสวนยูนิโก้ กรุงเทพฯ , สาขาป่าตอง จ.ภูเก็ต และ สาขาพระตำหนัก จ.ชลบุรี ซึ่งถูกตกแต่งแบบจัดเต็มด้วยการแร็ปสติกเกอร์สุดพิเศษ ที่จะทำให้ทุกการเช็กอินเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นใจ รับรองว่าทั้งน่ารัก สดใส และต้องไม่พลาดเก็บเป็นความทรงจำ สามารถติดตามสาขาอื่นๆได้ที่เพจ https://www.facebook.com/7ElevenThailand
แคมเปญ “เซเว่นฯ แสตมป์ เฮลโล ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย” ไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมสะสมของน่ารัก แต่ยังเป็น การส่งต่อความสุขเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ผ่านทุกสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น มาร่วมสะสมรอยยิ้ม เติมเต็มความอบอุ่น และแบ่งปันความสุขไปพร้อมกันกับ “น้องเนย” และ “พี่คิตตี้” ได้แล้ววันนี้