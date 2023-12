Flat2112 ชวนเหล่าแฟชั่นนิสต้ามาส่งท้ายปีแบบน่ารักซุกซนไปกับ ‘FLAT2112 and Hello Kitty Collection’ คอลเลกชันสุด Exclusive ที่พร้อมจะขโมยหัวใจทุกคนตั้งแต่แรกเห็น!

FLAT2112” แบรนด์เสื้อผ้าสาวสไตล์เฟมินีนครบจบในชุดเดียว! ด้วยลูกเล่นโดดเด่น ผสมผสานดีเทลน่ารักไว้ในงานออกแบบ มาพร้อมคัตติ้งดีที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับสาวๆ จัดงานเปิดตัว “FLAT2112 and Hello Kitty Collection” โดยมีเหล่าแฟชั่นนิสต้ามาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ บิว วราภรณ์, นัท นิสามณี, เทอโบ ชนกชนม์, นิวเคลียร์ หรรษา,เจนิส เจณิสตา, เบียร์ ภัสรนันท์ The Voice, เจน ชนิตา ซึ่งจัดขึ้น ณ ร้าน Petits Plats โครงการ Velaa Sindhorn Villageรัสรินทร์ ธนะชัยวัฒนะโภคิน CEO เจ้าของแบรนด์ดัง FLAT2112 ( แฟลตทู วัน วัน ทู) แบรนด์แฟชั่นที่มีดีไซน์ เป็นเอกลักษณ์ น่ารัก สีสันสดใส นำเสนอผลงานคอลลาบอเรชั่นสุดพิเศษ ร่วมกับแบรนด์ Sanrio รังสรรค์ผลงาน Limited Edition ออกมาเป็น FLAT2112 and Hello Kitty Collection ใจละลายไปกับคิตตี้ตัวแทนเด็ก ผู้หญิงทั่วโลก ที่มาพร้อมความน่ารักสดใส ซึ่งตรงกับแนวความคิดของแบรนด์ที่สะท้อนตัวตนของหญิงสาวที่มี ความสดใส ร่าเริง เทรนดี้ มองโลกในแง่ดี คิดบวก สนุกกับการแต่งตัว เพื่อให้ตัวเองสวย ดูดีในทุกๆโอกาสโดยคอลเลกชันนี้ประกอบไปด้วย Total look ทั้งหมด 9 looks ได้แก่ Hi Gorgeous Maxi Dress / Hello Sweet Heart Dress / Oversized Dress / Kitty Romper / Qipao dress / NihaoBlouse / Cropped Top & Maxi Skirt Set / Baby Bride Dress / Raspberry Jam Crop & Skirt Set / shoes / bagความพิเศษและโดดเด่นจากคอลเลกชันนี้คือ การออกแบบที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ระหว่าง Flat2112 และ Hello Kitty โดยเราได้นำคาแรคเตอร์ Kitty มาผสมผสานกับลาย Polka Dot และลาย Gingham (ลายตาราง) ซึ่งเป็นลายซิกเนอเจอร์ ของ Flat2112 รวมไปถึงการตกแต่งระบายลูกไม้ปัก อย่างประณีตด้วยโลโก้ Flat2112 ตลอดจน Accessories กระเป๋า และ รองเท้าที่ล้วนสะท้อนความ Feminine และ Identity ในแบบฉบับของแบรนด์ Flat2112 ได้เป็นอย่างดีพวกเราพร้อมแล้วที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการที่ทั้งสนุกและน่ารักไปด้วยกันเพื่อสร้างเรื่องราวและโมเมนต์อันน่าประทับใจส่งท้ายปีแบบใจฟูไปด้วยกันมาเติมเต็มความสดใสจาก FLAT2112 and Hello Kitty Collection ได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์ FLAT2112 ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา เซ็นทรัลเวลิด์ / ลาดพร้าว / พระราม 9 / พระราม 2 / เวสวิล / และ เมกา บางนา หรือช่องทางอออนไลน์ >> Shopee / Lazada / Tiktok / Line my shop#Flat2112Hellokitty#Flat2112@Flat2112Facebook/Flat2112