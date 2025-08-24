“เซเว่น อีเลฟเว่น” เปิดตัวแคมเปญแสตมป์แห่งปี 2568 “เซเว่นฯ แสตมป์ เฮลโล ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย” พร้อมสร้างปรากฏการณ์ฮีลใจทั่วไทย 24 สิงหาคมนี้!

เตรียมตัวให้พร้อมกลับการกลับมาของ แสตมป์ 7-ELEVEN 2025 นี้ เมื่อ 2 ตัวตึงแห่งเอเชียมาพบกัน จึงเกิดเป็นความสนุกแบบใหม่ ที่มีแค่เซเว่นฯ ประเทศไทยเท่านั้น จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ฮีลใจครั้งใหม่ที่เซเว่นฯ ภายใต้แคมเปญ “เซเว่นฯ แสตมป์ เฮลโล ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย” โดยมี “น้องเนย” (BUTTERBEAR) พนักงานใหม่ของเซเว่นฯ ชวนเพื่อนใหม่ “พี่คิตตี้” (HELLO KITTY) ที่มาจากต่างแดน ร่วมเดินทางสุดสนุกกับการสะแสตมป์ ที่จะส่งมอบความน่ารัก ความสุข สุดคุ้ม ไปทั่วไทย ที่นอกจากจะคิวต์เกินต้านแล้วยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบจัดใหญ่ ยิ่งเก็บ ยิ่งฟิน ยิ่งคุ้ม มากกว่าใคร
พบกับแคมเปญ “เซเว่นฯ แสตมป์ เฮลโล ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย” ที่จะมาส่งต่อรอยยิ้ม ความสดใส และความคุ้มค่าให้ทุกคนได้ฮีลใจกันถ้วนหน้า 24 สิงหาคมนี้ และสามารถติดตามรายละเอียดความพิเศษได้ทาง https://www.facebook.com/share/v/1HqKs56uGm/