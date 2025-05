STAND OIL รีเทิร์น! เปิด POP UP Store อีกครั้ง ที่สยามเซ็นเตอร์ พร้อมแบรนด์อื่นๆเพียบ

ชวนทุกคนเปิดประสบการณ์แฟชั่น กับ POP UP Store จากความร่วมมือระหว่างแบรนด์และศิลปิน สู่คอลเลกชั่นไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนจับต้องได้ พร้อมอัปเดทคอลเลกชันใหม่ล่าสุดกันที่ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ เริ่มจาก

Pomelo. เปิดตัวคอลเลคชั่นพิเศษ Pomelo Hello Kitty กับสไตล์วินเทจเรียบเก๋ พร้อมดีเทลความน่ารัก ที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด ด้วยสินค้ารุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ที่พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ โดยครั้งนี้มาพร้อมดีไซน์หลากหลาย ตั้งแต่ลุคสบายๆ ที่ใส่ได้ทุกวัน ไปจนถึงเสื้อผ้าแนวสตรีทสุดเท่ ที่จะมัดใจสาว ๆ Pomelo. และแฟน ๆ ของ Hello Kitty ได้อย่างแน่นอน

พร้อมต้อนรับการกลับมาของ STAND OIL OFFLINE STORE IN THAILAND พร้อมชมสินค้าคอลเลคชั่น STAND OIL 25SS COLLECTION ต้อนรับ Spring / Summer 2025 ก่อนใคร ด้วยคอลเลคชั่นที่มีแรงบันดาลใจจากความทรงจำอันสวยงาม ความโรแมนติก และความอิสระ ในคอนเซปต์ Old School, New Memory ภายใน OFFLINE STORE ใจกลางสยามแหล่งรวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

สำหรับ STAND OIL แม้ว่าแบรนด์จะเน้นไปที่ดีไซน์เรียบง่ายไม่หวือหวา แต่ก็มีการผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ทำให้ได้รับความนิยมได้ไม่ยาก นอกจากนี้ยังมีผู้มีชื่อเสียงที่มีความโดดเด่นด้านแฟชั่นหลายคนนำไปใช้ โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิง ซึ่งความฮอตก็ไม่ได้มีอยู่แค่ในแวดวง K-POP เท่านั้น แต่บรรดาคนดังฝั่งไทยเองก็ให้ความสนใจ Stand Oil เช่นกัน และนอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงาม มีความคลาสสิกใช้งานได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และมีความคุ้มค่าเพราะมีความทนทาน “Stand Oil” ยังถือว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนอีกด้วย โดยกระเป๋าทุกรุ่นจะไม่ใช้หนังของสัตว์จริงๆ แต่จะเลือกใช้วัสดุจากหนังเทียมที่มีความ Eco-Friendly เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ครั้งนี้กับ STAND OIL OFFLINE STORE IN THAILAND ณ สยามเซ็นเตอร์ จัดเต็มรุ่นยอดนิยมพร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่

Fika Bag กระเป๋าโฮโบทรงวินเทจ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรม Fika ของสวีเดน ขนาดกระทัดรัดแต่สามารถใส iPad Mini และ โทรศัพท์ได้ทุกรุ่น แมททีเรียลมีทั้งแบบหนังนูบัค ที่ให้สัมผัสนุ่ม และหนังมันวาว พร้อมช่องใส่ของด้านหน้า สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก

Plump Bag Large กระเป๋าสะพานข้างเอาใจสายแบdเพราะสามารถจุของได้เยอะ แต่ด้วยแมททีเรียลที่มีสัมผัสอ่อนนุ่ม ทำให้อยู่ทรง สามารถใส่ iPad Mini และโทรศัพท์ได้ทุกรุ่น

Mushy Bag ครั้งนี้มาด้วยกัน ทั้ง 2 ไซส์ ทั้งขนาดปกติและ Mini แต่ยังสามารถใส่ของในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วน

Mino Bag กระเป๋าครอสบอดี้ทรงพระจันทร์เสี้ยว ดีไซน์เรียบง่าย เล็กกระทัดรัด ปรับสายได้ สามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่

Boat Bag กระเป๋าดีไซน์สุดเก๋ที่มาพร้อมสายรัดแบบหัวเข็มขัดเป็นเอกลักษณ์ คอมพลีทลุควันสบายๆ ให้เก๋ขึ้นได้แบบ effortless

และพลาดไม่ได้กับ Charm สุดเก๋ Belted Mirror Keyring พวงกุญแจกระจกอันน้อยตกแต่งด้วยเข็มขัด เพิ่มความคิ้วท์ให้กับกระเป๋าใบโปรดได้อย่างลงตัว

นอกจากนี้ยังขนทัพ Best Seller ตลอดกาลมารวมตัวที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น Chubby Bag, Post Bag, Bubble Bag, Square Low Bag และอื่นๆ อีกเพี๊ยบ แบบครบสีครบไซส์ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ลด 10% ทันที! เมื่อกด follow IG และ แอดไลน์ Standoil.th สำหรับชาวสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น!

พบกันที่ STAND OIL OFFLINE STORE IN THAILAND ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2568

Matter Makers x Benzilla “PLEASE DO NOT TOUCH, JUST TAKE A LOOOK” คอลเลกชั่นสุดพิเศษนี้ เกิดขึ้นจากเมื่อทาง MATTER MAKERS แบรนด์แฟชั่นสตรีทแวร์สุดครีเอทีฟ จับมือกับ BENZILLA หรือ ปริญญา ศิริสินสุข ศิลปินไทยผู้มีลายเซ็นชัดเจนในสไตล์เฉพาะตัวที่มาพร้อมกับคาแรกเตอร์ “LOOOK” มนุษย์ต่างดาวสามตาสุดโดดเด่น จนเกิดเป็นคอลเลกชันที่นำสีสันของสตรีทอาร์ตมาหลอมรวมเข้ากับอารมณ์ขันแบบกวนๆ ด้วยการออกแเบบเสื้อผ้าและไอเดียการนำเสนออันเป็นเอกลักษณ์ของ MATTER MAKERS มาลองสัมผัสคอลเลกชันพิเศษนี้ด้วยตาและมือของคุณเอง ได้ที่ Matter Makers ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

