Me Mind Y ลงสนาม Sapphic ครั้งแรกกับ “More Than Her Project” พร้อมเผยโฉม 4 สาว 2 คู่ เคมีละมุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากปล่อยให้รอคอยกันมานาน ตอนนี้ บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด นำโดย “คุณเมย์ อรวรรณ วิชญวรรณกุล” พร้อมแล้วกับการปล่อยโปรเจกต์ซีรีส์แนว แซฟฟิค (Sapphic) หรือ Girl's Love (GL) เรื่องแรกของบริษัท ใช้ชื่อว่า “More Than Her Project” และถือเป็นการเปิดตัวนิยายแนว GL เรื่องแรกของนักเขียนนามปากกา MAME อีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวนักแสดงนำ 4 สาว 2 คู่ ที่บอกได้เลยว่าเคมีหวานละมุนฟุ้งกระจายมากๆ มาให้แฟนๆ ได้ทำความรู้จักกันก่อน ได้แก่ กวิสรา สิงห์ปลอด (มายยู), ชัญญา ดูวาลย์ อมฤต (ชัญญ่า) และ ภัทรนันท์ ปัดภัย (มี่ภัทร), อรพรรณ ผ่องเมฆินทร์ (เอญ่า) เตรียมตัวให้พร้อมไปสัมผัสรสชาติความรักมิติใหม่จาก Me Mind Y ที่จะเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้ฟินจิ้นจนขึ้นสวรรค์แน่นอน เร็วๆ นี้

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ของ “More Than Her Project” ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย @MemindyOfficial และ @MoreThanHer_PJ
Link : https://youtu.be/K-En6MxJ3bM

#MoreThanHerProject
#MyChan #MieYa
#MMYGLProject
#MeMindY









Me Mind Y ลงสนาม Sapphic ครั้งแรกกับ “More Than Her Project” พร้อมเผยโฉม 4 สาว 2 คู่ เคมีละมุน
