สาวก Hello Kitty ห้ามพลาด! “Hello Kitty Exhibition” ฉลองครบรอบ 50 ปีสุดยิ่งใหญ่

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัวอีเวนต์ฮอลล์ใหม่ล่าสุด centralwOrld Pulse ชั้น 7 รองรับนิทรรศการระดับนานาชาติใจกลางเมือง จุผู้เข้าชมกว่า 2,000 คน ประเดิมงานแรกชวนร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี เฮลโล คิตตี้ (Hello Kitty) ควงแขนเหล่าเพื่อนซี้จากซานริโอ้ (Sanrio) มอบความน่ารักระดับตำนานครั้งแรกในประเทศไทยโดยงานนี้ทุกคนจะได้มาสัมผัสกับ 2 นิทรรศการที่มาในรูปแบบ Immersive Exhibition มอบประสบการณ์สุดพิเศษที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ มีส่วนร่วมราวกับหลุดเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการ พร้อมแล้วที่จะเปิดประตูต้อนรับแฟนคลับทุกวัยให้เข้าไปผจญภัยในโลกใหม่ เตรียมตัวให้พร้อม และมาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดพิเศษ กับความน่ารักแบบเกินต้านของ Hello Kitty ที่จะมาในชุดไทยสุดหวาน พร้อมกับผองเพื่อนตัวกระตูนดังจาก Sanrio ที่เรียกได้ว่า ยกขบวนมาแข่งกันน่ารักให้ใจละลาย รอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความสุข สนุกสนาน และประทับใจไม่รู้ลืม ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ Immersive, Mapping, Interactive และ Kaleidoscope ช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆ ทุกวัย รับรองได้เลยว่าจะโดนตกด้วยความน่ารักของน้อง ๆ อย่างแน่นอนนอกจากนี้ ไฮไลต์ภายในงาน ประกอบด้วย• Hello Kitty Exhibition: Celebration of Friendship: ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีของ Hello Kitty ผ่านเรื่องราวสุดประทับใจ และโซนกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟมากมาย• Sanrio Characters Funtastic Exhibition: ตะลุยโลกแห่งความสนุกของเหล่าตัวละคร Sanrio สุดฮิต อาทิ Kuromi, My Melody, Hangyodon และอีกมากมาย• FUNtastic Exhibition Café: อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ จากทางร้าน Casa lapin พบเมนูพิเศษที่สร้างสรรค์โดยเฉพาะสำหรับงานครั้งนี้ ทั้งเครื่องดื่มและเบเกอรี่ พร้อมกับมาสะสมปลอก สวมแก้ว (Cup sleeve) ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานนิทรรศการนี้เท่านั้น• โซนสินค้าลิขสิทธิ์: ช้อปสินค้าสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อ Hello Kitty ครบรอบ 50 ปี และเหล่าผองเพื่อน Sanrio ที่มีจำหน่ายเฉพาะในงานนี้สัมผัสความมหัศจรรย์ของ Hello Kitty และผองเพื่อน Sanrio ได้ที่ centralwOrld Pulse ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทางเข้าอยู่ระหว่างร้าน MK และ Sushiro งานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2567 แบ่งเวลาในการเข้าชมออกเป็นรอบ รอบละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ รอบ 11.30 น. / 12.30 น. / 13.30 น./ 14.30 น./ 15.30 น./ 16.30 น./ 17.30 น./ 18.30 น./ 19.30 น. ราคาบัตรเข้าชม Hello Kitty Exhibition ราคา 590 บาท และ Sanrio Characters Funtastic Exhibition ราคา 590 บาท หรือซื้อบัตรเข้าชมทั้ง 2 นิทรรศการพร้อมกันในราคาเพียง 1,100 บาท ช่องทางการจำหน่ายบัตรที่ : www.icvticket.com หรือเค้าท์เตอร์จำหน่ายบัตรหน้างานติดตามความเคลื่อนไหวของงาน และการอัพเดทกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปี ได้ที่ Facebook, Instagram, X, Tiktok: Central Pattana หรือ https://www.centralpattana.co.th/th/