ปลุกความทรงจำเหนือกาลเวลา Hello Kitty พร้อมผองเพื่อนมาเยือนไทยในรูปแบบ Immersive Exhibition

ชวนทุกวัยมาสร้างความทรงจำและสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ เฮลโล คิตตี้ (Hello Kitty) เตรียมตัวฉลองครบรอบ 50 ปี ควงแขนเหล่าเพื่อนซี้จากซานริโอ้ (Sanrio) มามอบความน่ารักระดับตำนาน และประสบการณ์สุดพิเศษที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจ รอยยิ้ม และความสนุกสนาน ไปกับนิทรรศการสุดน่ารักแบบคูณสองที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบ Immersive Exhibition ครั้งแรกในประเทศไทย เปิดประตูต้อนรับแฟนคลับทุกวัย ตั้งแต่ 10 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2567 ที่ HOUSE OF ILLUMINATION, CENTRAL WORLD PULSE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Collab เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษครั้งแรกในไทย

เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน กล่าวว่า “การจัดนิทรรศการ “Hello Kitty Exhibition : Celebration of Friendship” และ “Sanrio Characters : FUNtastic Exhibition” จึงเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์พิเศษ ที่นำเสนอเรื่องราวของ เฮลโล คิตตี้ (Hello Kitty) ตัวการ์ตูนระดับโลกซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกมานานถึง 5 ทศวรรษ และบรรดาผองเพื่อนซี้จากซานริโอ เพื่อให้แฟนๆ ได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ สนุกสนาน ด้วย Content และเทคนิคพิเศษที่เป็นความเชี่ยวชาญของอินเด็กซ์ฯ ทั้งเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Immersive, Mapping, Interactive และ Kaleidoscope ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่”

ด้าน ผู้บริหาร โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับเฮลโล คิตตี้ และถือเป็นการต่อยอดด้านการผลิตสินค้างานลิขสิทธิ์ของซานริโอ โดยได้เตรียมจัดทำคอลเลกชันสุดพิเศษลาย Hello Kitty ครบรอบ 50 ปี และลายสุดพิเศษของกลุ่มตัวละครซานริโอ้ใน Sanrio Characters : FUNtastic Exhibition เชื่อว่าจะเป็นที่น่าสนใจในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน และเหมาะสำหรับทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ สินค้าสุดพิเศษนี้ จะมีจำหน่าย Exclusive เฉพาะในงานเท่านั้น ทั้งนี้ สาวก Sanrio ต้องห้ามพลาด และมั่นใจว่านิทรรศการครั้งนี้จะได้รับความสนใจและสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าแฟนคลับในทุกช่วงวัย”

นิทรรศการแห่งความทรงจำ ความสุข และความสนุก ร่วมดื่มด่ำความน่ารักแบบเหนือกาลเวลาไปกับสองนิทรรศการแห่งมิตรภาพ สะท้อนความผูกพันอันอุบอุ่น ที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งความสุขและพบประสบการณ์ใหม่สุดพิเศษ ตั้งแต่การร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของเฮลโล คิตตี้ กับ “Hello Kitty Exhibition : Celebration of Friendship” พบกับเรื่องราวสุดประทับใจ และสร้างความทรงจำที่ไม่มีวันลืมผ่านเทคนิคพิเศษ Immersive & Mapping ที่ล้ำสมัย และการจัดแสดง แสง สี เสียง อินเทอร์แอ็กทีฟที่น่าตื่นตาตื่นใจในโซนต่าง ๆ อาทิ Kitty in Bangkok สัมผัสกับความน่ารักของเฮลโล คิตตี้ ในชุดไทยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานนิทรรศการนี้ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในบรรยากาศจำลองของกรุงเทพฯ Hello Kitty 50th Friendship forever เติมเต็มความสุขและเสียงหัวเราะไปกับ เฮลโล คิตตี้ ผองเพื่อน และครอบครัว กับกาชาปองยักษ์ และสนุกสนานไปกับสไลเดอร์ที่ตกแต่งด้วยลวดลายสุดน่ารัก นอกจากนี้ยังมีโซนที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมที่หลากหลายอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน บรรดาเพื่อนๆ จากซานริโอ ยังจะพาผู้เข้าชมเข้าสู่การผจญภัยที่สนุกสนานแบบไร้ขีดจำกัดใน “Sanrio Characters : FUNtastic Exhibition” ชวนกันเดินทางสู่จักรวาลของเหล่าตัวละครในซานริโอสุดโด่งดัง ไปพบกับประสบการณ์ความน่ารักจาก 6 ห้องที่จัดแสดงที่เต็มไปด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ชวนทุกคนมามีส่วนร่วม