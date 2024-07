ตัวการ์ตูนระดับตำนานอย่าง Hello Kitty เดินทางมาไทยพร้อมผองเพื่อนจาก SANRIO ชวนทุกวัยมาสร้างความทรงจำและสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ

เตรียมตัวฉลองครบรอบ 50 ปี ควงแขนเหล่าเพื่อนซี้จากซานริโอ้ (Sanrio) มามอบความน่ารักระดับตำนาน และประสบการณ์สุดพิเศษที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจ รอยยิ้ม และความสนุกสนาน ไปกับนิทรรศการสุดน่ารักแบบคูณสองที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบ Immersive Exhibition ครั้งแรกในประเทศไทย เปิดประตูต้อนรับแฟนคลับทุกวัย ตั้งแต่ 10 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2567 ที่ HOUSE OF ILLUMINATION, CENTRAL WORLD PULSE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Collab เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษครั้งแรกในไทยประธานเจ้าที่บริหารร่วม - บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การสร้างให้ประเทศไทยมี Attraction หรือสร้างจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการผลิตคอนเทนต์ที่ดีในรูปแบบสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) มอบความสนุกและความประทับใจให้กับผู้เข้าชม จะช่วยเสริมทัพให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อ 2 ปีที่แล้วจึงเกิด “House of Illumination” เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพฯ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศจากทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่น่าประทับใจในประเทศไทย และเป็นพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้เติบโตได้ต่อไปการจัดนิทรรศการจึงเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์พิเศษ ที่นำเสนอเรื่องราวของ เฮลโล คิตตี้ (Hello Kitty) ตัวการ์ตูนระดับโลกซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกมานานถึง 5 ทศวรรษ และบรรดาผองเพื่อนซี้จากซานริโอ เพื่อให้แฟนๆ ได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ สนุกสนาน ด้วย Content และเทคนิคพิเศษที่เป็นความเชี่ยวชาญของอินเด็กซ์ฯ ทั้งเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Immersive, Mapping, Interactive และ Kaleidoscope ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่”ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกของ MOSHI ที่ได้ร่วมกับอินเด็กซ์ฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดอีเวนต์ ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองให้กับเฮลโล คิตตี้ และถือเป็นการต่อยอดด้านการผลิตสินค้างานลิขสิทธิ์ของซานริโอ ซึ่งที่ผ่านมาเราผลิตในรูปแบบค้าปลีก ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่ผลิตสินค้าพิเศษเพื่องานอีเวนต์ โดยได้เตรียมจัดทำคอลเลกชันสุดพิเศษลาย Hello Kitty ครบรอบ 50 ปี และลายสุดพิเศษของกลุ่มตัวละครซานริโอ้ใน Sanrio Characters : FUNtastic Exhibition เชื่อว่าจะเป็นที่น่าสนใจในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน และเหมาะสำหรับทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ คาดว่าจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การผลิตสินค้าสุดพิเศษนี้ จะมีจำหน่าย Exclusive เฉพาะในงานเท่านั้น โดยจะเน้นสินค้าในกลุ่ม กระเป๋า พวงกุญแจ สติ๊กเกอร์ พร้อมทั้งยังมี Interaction zone อย่าง Photobooth, ตู้ถ่ายรูป Frame Sanrio ต่างๆ รวมถึงตู้ทำชื่อ Sticker customize เชื่อว่าจะช่วยเสริมประสบการณ์การช้อปปิ้งให้ครบเครื่องมากขึ้น ภายหลังจากการชมนิทรรศการ ทั้งนี้ สาวก Sanrio ต้องห้ามพลาด และมั่นใจว่านิทรรศการครั้งนี้จะได้รับความสนใจและสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าแฟนคลับในทุกช่วงวัย”สองนิทรรศการแห่งความทรงจำ ความสุข และความสนุก ร่วมดื่มด่ำความน่ารักแบบเหนือกาลเวลาไปกับสองนิทรรศการแห่งมิตรภาพ สะท้อนความผูกพันอันอุบอุ่น ที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งความสุขและพบประสบการณ์ใหม่สุดพิเศษ ตั้งแต่การร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของเฮลโล คิตตี้ กับ “Hello Kitty Exhibition : Celebration of Friendship” พบกับเรื่องราวสุดประทับใจ และสร้างความทรงจำที่ไม่มีวันลืมผ่านเทคนิคพิเศษ Immersive & Mapping ที่ล้ำสมัย และการจัดแสดง แสง สี เสียง อินเทอร์แอ็กทีฟที่น่าตื่นตาตื่นใจในโซนต่าง ๆ อาทิ Kitty in Bangkok สัมผัสกับความน่ารักของเฮลโล คิตตี้ ในชุดไทยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานนิทรรศการนี้ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในบรรยากาศจำลองของกรุงเทพฯ Hello Kitty 50th Friendship forever เติมเต็มความสุขและเสียงหัวเราะไปกับ เฮลโล คิตตี้ ผองเพื่อน และครอบครัว กับกาชาปองยักษ์ และสนุกสนานไปกับสไลเดอร์ที่ตกแต่งด้วยลวดลายสุดน่ารัก นอกจากนี้ยังมีโซนที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมไปกับกิจกรรมที่หลากหลายอย่างเต็มที่ขณะเดียวกัน บรรดาเพื่อนๆ จากซานริโอ ยังจะพาผู้เข้าชมเข้าสู่การผจญภัยที่สนุกสนานแบบไร้ขีดจำกัดใน “Sanrio Characters : FUNtastic Exhibition” ชวนกันเดินทางสู่จักรวาลของเหล่าตัวละครในซานริโอสุดโด่งดัง ไปพบกับประสบการณ์ความน่ารักจาก 6 ห้องที่จัดแสดงที่เต็มไปด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ชวนทุกคนมามีส่วนร่วม โดยงานนี้ได้รวบรวมตัวละครซานริโอสุดฮิตมากมายไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ Kuromi กระต่ายน้อยสุดเท่ห์, My Melody หนูน้อยแห่งป่าเมอร์รี่แลนด์, Hangyodon เจ้าปลาน้อยสุดคูล, KeroKero Koroppi กบหนุ่มน้อยที่ป็อปปูลาร์ที่สุดในบึงโดนัท, Bad Batdz-Maru เพนกวินน้อยที่แสนซุกซน, Pochacco หมาน้อยโปแชโกะ และ Tuxedo Sam แพนกวินนักสะสมเตรียมตัวให้พร้อมนิทรรศการ “Hello Kitty Exhibition : Celebration of Friendship” และ Sanrio Characters : FUNtastic Exhibition จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 HOUSE OF ILLUMINATION, CENTRAL WORLD PULSE ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 และ 8โดยชั้น 7 จัดเป็นโซนสินค้าและบริการเปิด-ปิดตามเวลาของห้างสรรพสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย โซนร้านค้าอย่างร้าน Moshi Moshi , Central Department Store และรวมถึงโซนอาหารและเครื่องดื่มด้วยลายสุดน่ารักของนิทรรศการ Sanrio Character : FUNtastic Exhibition Café’ โดยได้รับเกียรติจากทางร้าน Casa lapin ที่มาช่วยดูแลในส่วนนี้ โดยภายในงานจะได้พบกับ เมนูพิเศษที่สร้างสรรค์โดยเฉพาะสำหรับงานครั้งนี้​ ทั้งเครื่องดื่มและเบเกอรี่ พร้อมกับมาสะสมปลอกสวมแก้ว (Cup sleeve) ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานนิทรรศการนี้เท่านั้น โดยจะเปิดทุกวันในช่วงการจัดงานนิทรรศการ ใครที่ไม่ได้เช้าชมก็สามารถเข้ามาซื้อรับประทานกันได้และชั้น 8 จัดการแสดงนิทรรศการ ซึ่งทางผู้จัดงานได้แบ่งเวลาในการเข้าชมออกเป็นรอบ รอบละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ รอบ 11.30 น. / 12.30 น. / 13.30 น./ 14.30 น./ 15.30 น./ 16.30 น./ 17.30 น./ 18.30 น./ 19.30 น.ติดตามรายละเอียดการจำหน่ายบัตรได้ที่ https://www.icvticket.com หรือ เพจ SanrioExhibitionTHเพจ HelloKittyExhibitionTH และเพจ houseofilluminationbkkอย่าพลาดโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งมิตรภาพ ความสนุกสนาน และความประทับใจในรูปแบบใหม่ที่หาที่ไหนไม่ได้ กับเฮลโล คิตตี้ และเหล่าผองเพื่อนซานริโอ !!!