ดารา-แบรนด์ฮอต รวมตัวแน่นงาน SHOPGENIXMCN CREATORS SELECTION THAILAND ครั้งที่ 7

Chief Executive Officer (CEO) วChief information officer (CIO)ผู้บริหาร SHOPGENIX (ช็อปจีนิกซ์) MCN ที่มียอดขายสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้วยยอดขายรวมตั้งแต่เปิด MCN 1 เมษายน 2566 – 24 พฤษภาคม 2567 มากกว่า 5,000,000 ออเดอร์ ทะยานสู่ 1,762 ล้านบาท เดินหน้าตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจของชาวครีเอเตอร์ (Creator) ยกทัพเหล่าครีเอเตอร์กว่า 2,000 ชีวิตพร้อมระดมแบรนด์ดังชั้นนำของเมืองไทย จัดงาน CREATORS SELECTION THAILAND ครั้งที่ 7สุดยิ่งใหญ่ แท็คทีม Top Creator สำกัด SHOPGENIXMCN มาร่วมแชร์เคล็ดลับสู่ยอดขายกว่า 25 ล้าน ณ บริเวณ Main Hall (ชั้น 1) ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ไฮไลท์สุดปังคือเหล่าผู้บริหารแบรนด์ และพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ดังชั้นนำของเมืองไทยมาร่วมแชร์สินค้า พร้อมให้ % การปักตะกร้า และสิทธิพิเศษร่วมกับบรรดาครีเอเตอร์มากมาย อาทิ DHA Algal Oil byAuswelllife ที่มาพร้อมครอบครัวพรีเซ็นเตอร์สุดฮอต บีม-กวี, ออย-อฏิพรณ์ และน้องแฝด พี่ธีร์-น้องพีร์, Grand Sport แบรนด์อุปกรณ์กีฬาชั้นนำ ที่มาพร้อม อรอุมา สิทธิรักษ์ อดีตมือตบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในตำนาน, ผลิตภัณฑ์ FABEO แท็คทีมนางเอกสาว น้ำฝน-พัชรินทร์ มาร่วมอัปเดตเทรนด์ความสวย, เซรั่มเมือกหอยทากแบรนด์ Aromantin นำโดยเจ้าของแบรนด์ดีกรีผู้ประกาศข่าวคนเก่ง ดร.ปอ-วีรินทร์ทิรา, น้ำหอมมาดามฟิน มาแจกความหอมพร้อมด้วยพรีเซ็นเตอร์ พั้มกิ้น, ผลิตภัณฑ์ Donutt แท็คทีมปิงปอง ธงชัย ที่จะมาเผยทริคเคล็ดลับดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ Angel’s Secret ที่ชวน มีมี-กัลย์สุดา มิสแกรนด์เมียนมา ปี 2022 มาร่วมแชร์ความสวยเท่านั้นยังไม่พอยังมีเหล่าแบรนด์ดังที่ยกทีมผู้บริหารฯ มาร่วมออกบูธและพูดคุยอีกคับคั่ง อาทิ สุภาพโอสถ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพคุณภาพมากกว่า 70 ปี, แบรนด์ Bomul (โบมูน) ลิปสายมู, Hello Beauty Store ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, Kiss My Body โลชั่นน้ำหอม, น้ำมันว่าน แบรนด์ภูมันตรา, กาแฟนกฮูก, สเปรย์อโรม่า Ayatana Spray และ แบรนด์ Rainbow Lens ที่มาพร้อมลิขสิทธิ์แท้จาก Hello kittyสำหรับใครที่อยากลองเริ่มต้นทำธุรกิจกับ SHOPGENIX MCN ให้ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Thailand สามารถติดต่อทั่วไปได้ทาง Line : @Shopgenix สำหรับCreator ติดต่อได้ที่ Line : @tiktokagency และสำหรับแบรนด์ ติดต่อได้ที่ Line : @livearmy