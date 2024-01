เปิดตัว SHU l HELLO KITTY อวดโฉมคอลเลกชั่นสุดคิ้วท์แห่งปี

สร้างความเซอร์ไพร์สกันตั้งแต่ต้นปี เมื่อ Hello Kitty ตัวการ์ตูนยอดฮิตได้รับเชิญให้มาเป็นส่วนหนึ่งของรองเท้า SHU กับคอลเลคชั่นพิเศษ SHU l Hello Kitty ในคอลเลกชั่นนี้บอกเลยว่าคิ้วท์มากๆ ลวดลายดีไซน์จะใช้ส่วนของโบว์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Hello Kitty พิมพ์ลงบนหนังเป็นลายเฮลโหลคิตตี้โมโนแกรม ด้านหน้าประดับด้วยอะไหล่สีทอง Hello Kitty และมุกวิบวับ มีให้เลือก 3 สี อย่าง Beige Kitty Print (สีเบจ) Black Kitty Print (สีดำ) และ Pink Kitty Print (สีชมพู) ดีไซน์ลงบนรองเท้า 5 รุ่นซิกเนเจอร์ของ SHU ได้แก่SHU l HELLO KITTY SOFASHOES ราคา 2,990 บาทSHU l HELLO KITTY PALETTE SOFT LUX KITTY SANDALS ราคา 2,590 บาทSHU l HELLO KITTY PALETTE SOFT 2.5” WEDGES ราคา 2,990 บาทSHU l HELLO KITTY PALETTE SOFT3” PLATFORM ราคา 2,990 บาทSHU l HELLO KITTY SOFY SOFA ราคา 3,990 บาทมาพร้อมแพคเกจจิ้งครบเซ็ตสุดพิเศษ ได้แก่ กล่อง ถุงผ้า ถุงกระดาษ และกระดาษห่อลายเฮลโหลคิตตี้ซึ่งเป็นรุ่น Limited Edition นอกจากความสวยน่ารักสะดุดตาแล้ว SHU l Hello Kitty คอลเลกชั่นนี้ ยังโดดเด่นในเรื่องของความนุ่ม สบายเท้าอันเป็นเอกลักษณ์ของ SHUสามารถเป็นเจ้าของคอลเลกชั่น SHU l Hello Kitty ได้แล้ววันนี้ ที่ SHU STORES ทุกสาขาและ ONLINE