MKเปิด “ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ” แฮมเบิร์กดังที่เซ็นทรัลพาร์ค

หลังจาก MK GROUP เปิดตัว ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ (Hikiniku To Come) สาขาแรกในประเทศไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น 7 โซน Atrium) เมื่อเดือนตุลาคม 2567 สร้างกระแสตอบรับดีเกินคาด ลูกค้าให้ความสนใจอย่างล้นหลาม สอดรับกับเทรนด์ร้านอาหารแบบ Specialty ที่กำลังได้รับความนิยม จนกลายเป็นไวรัลคิวยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการ พร้อมจุดประกายกระแสความนิยมในเมนูแฮมเบิร์กสไตล์ออริจินอลจากญี่ปุ่นแท้ ๆ โดยปัจจุบันสามารถรักษามาตรฐานคิวได้ถึง 450 คิวต่อวัน และเสิร์ฟแฮมเบิร์กรวมแล้วกว่า 500,000 ชิ้น นับเป็นการตอกย้ำศักยภาพของแบรนด์และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Y – Z ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการวางรากฐานสู่การขยายสาขาในอนาคต
นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นที่ทาง MK GROUP ตัดสินใจนำแบรนด์ ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ เข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากการมองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ และศักยภาพของแบรนด์ที่มีแนวโน้มเติบโตในไทย อีกทั้งแบรนด์ยังได้ให้ความสำคัญเรื่องความใส่ใจและความพิถีพิถันเช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วย
“ความสำเร็จของ ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ สาขาแรกนี้ ส่งผลให้เราเดินหน้าต่อยอดขยายสาขา 2 ที่เซ็นทรัล พาร์ค (สีลม) ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น และรองรับปริมาณความต้องการที่สูงขึ้นในทันที ควบคู่ไปกับการย้ำความเป็น “ตัวจริงเรื่องแฮมเบิร์ก” รวมถึงบทบาทผู้นำในการส่งมอบคุณภาพและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมดันยอดโต 2 เท่า”
โดยสาขาใหม่แห่งนี้ ยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของ ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ ตอกย้ำคอนเซปต์ “บดใหม่ ย่างใหม่ หุงใหม่ ทุกคำ!” การันตีเนื้อวัวคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 100% บดใหม่ทุกเช้า และย่างใหม่หอมกรุ่นบนเตาถ่านไม้ ให้กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมเสิร์ฟตรงหน้าภายใน 1 วินาที! เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์รับประทานแฮมเบิร์กที่อร่อยที่สุด “ทุกคำ!” และข้าวที่เราเลือกใช้ คือ ข้าวญี่ปุ่นสายพันธุ์ “ฮิโตเมะโบเระ” ของจังหวัดอิวาเตะมีลักษณะเหนียวนุ่ม หวานหอม รสชาติอูมามิที่นำมาหุงใหม่เป็นรอบ ๆ ตลอดทั้งวันให้พอดีต่อการสั่งในหม้อฮากามะดั้งเดิมขนาดใหญ่ ที่สำคัญไม่นำข้าวที่หุงเสร็จแล้วทิ้งไว้เกิน 20 นาทีมาเสิร์ฟโดยเด็ดขาด รวมถึงมีการควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณน้ำ วิธีพักข้าว และจังหวะการเสิร์ฟ เพื่อให้ได้ “ข้าวหุงใหม่ที่สมบูรณ์ที่สุด”
นอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษให้กับวิธีการรับประทานแบบใหม่คู่กับซอสเอ็กซ์คลูซีฟ “ซอสโฮมเมด โคชูจัง” ซึ่งเปิดตัวที่แรกในเอเชีย มีให้ลิ้มลองเฉพาะสาขานี้เท่านั้น พร้อมเผยประสบการณ์ ทั้ง “รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส” ครบทุกมิติ
ด้านการออกแบบภายในร้านยังคงอิงตามแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่นเช่นเดิม ด้วยเตาย่างแฮมเบิร์กที่ตั้งอยู่กลางร้าน ล้อมรอบด้วยที่นั่งแบบเคาน์เตอร์ และเพิ่มเติมความทันสมัยให้เข้ากับไลฟสไตล์ของคนเมือง โดยดีไซน์ภายนอกโปร่ง โล่ง เปิดมุมมองให้เห็นบรรยากาศด้านใน เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ตั้งแต่ด้านนอกร้าน ได้เห็นการขั้นตอนการปรุง โชว์บดเนื้อ และปั้นเนื้อสด ๆ ตรงจุดกลางร้านด้วยเช่นกัน
ปัจจุบัน “ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ” มีทั้งหมด 12 สาขา ทั้งสาขาในประเทศญี่ปุ่น 4 สาขา (คิจิโจจิ, ชิบูย่า, เกียวโต, ฟุกุโอกะ), 6 สาขาในประเทศโซนเอเชีย คือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง จีน รวมถึงอีก 2 สาขาในประเทศไทย ภายใต้การบริหารของเครือ MK GROUP คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 และล่าสุดกับสาขา เซ็นทรัล พาร์ค (สีลม)
“ในขณะเดียวกัน ทาง MK GROUP ก็เตรียมแผนในการขยายสาขาเพิ่มอีก นอกจากนี้เรายังมองหาโอกาสใหม่ ๆ เล็งแบรนด์ที่มีแนวคิดเดียวกัน เข้ามาเติมพอร์ตในส่วนของธุรกิจร้านอาหารให้เติบโตอย่างแข็งแรง” นางสาวทานตะวัน กล่าว