มอส เบอร์เกอร์ เปิดตัว “MOS Rize Don” ข้าวหน้าญี่ปุ่นสไตล์ต้นตำรับ ต่อยอดกลยุทธ์ “MOS Burger and More”

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มอส เบอร์เกอร์(MOS Burger) แบรนด์เบอร์เกอร์คุณภาพอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารของ นายกัณพงศ์ บุญปาน เปิดตัวเมนูใหม่ล่าสุด “MOS Rize Don” ข้าวหน้าญี่ปุ่นต้นตำรับ หลากหลายด้วยเมนูและรสชาติ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่มองหาความอร่อย ความคุ้มค่า และความสะดวกในทุกมื้อของวัน       โดยการเปิดตัวในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เสริม “More Occasions” ที่ต่อยอดจากแนวคิดหลัก “MOS Burger and More” โดยมีเป้าหมายในการขยายโอกาสทางการบริโภคให้เป็นมากกว่าร้านเบอร์เกอร์ด้วยเมนูที่ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลา ทั้งมื้อกลางวัน มื้อบ่าย มื้อเย็น หรือแม้แต่ช่วงเวลาเร่งรีบ พร้อมสร้างความแตกต่างผ่านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่หลากหลาย ด้วยวัตถุดิบคุณภาพ เพื่อมอบความอร่อยสดใหม่ในทุกคำ 
      
นายกัณพงศ์ บุญปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอส เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า“เรามองว่ามอส เบอร์เกอร์ ไม่ใช่แค่แบรนด์เบอร์เกอร์ แต่คือ “ไลฟ์สไตล์แบรนด์” ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยเมนูคุณภาพที่สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส โดยการเปิดตัว MOS Rize Don เป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นมากกว่าร้านเบอร์เกอร์ทั่วไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มอส เบอร์เกอร์ กลายเป็นทางเลือกสำหรับมื้ออาหารที่หลากหลายในทุกช่วงเวลา ทั้งมื้อหลักและมื้อเสริม” 
      
“MOS Rize Don” ไม่เพียงโดดเด่นด้วยรสชาติสไตล์ญี่ปุ่น แต่ยังยกระดับประสบการณ์มื้ออร่อยด้วยชุดจับคู่ “อิ่มคุ้ม ซ่าถูกใจ” กับเครื่องดื่มเป๊ปซี่ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับรสชาติ ความสะดวก และความคุ้มค่าในมื้อเดียว 
พบกับ “MOS Rize Don” พร้อมเสิร์ฟ 4 เมนูอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ได้แก่

1. ข้าวญี่ปุ่นไก่ทอดสไปซี่สไตล์โอกินาวา (Okinawa Spicy Chicken Taco Rize Don): ข้าวญี่ปุ่นเสิร์ฟพร้อมไก่ป๊อปทอดร้อน ๆ ราดซอสสไตล์โอกินาวา เผ็ดกำลังดี อร่อยลงตัว
2. ข้าวญี่ปุ่นหมูทงคัตสึ (Tonkatsu Rize Don): ข้าวญี่ปุ่นนุ่ม ๆ ทานคู่หมูทอดทงคัตสึ กรอบนอกนุ่มใน ราดด้วยซอสเข้มข้นสูตรต้นตำรับจาก มอส เบอร์เกอร์
3. ข้าวญี่ปุ่นไก่เทอริยากิ (Chicken Teriyaki Rize Don): ข้าวญี่ปุ่นหน้าไก่ย่างซอสเทอริยากิหอมฉ่ำ รสชาติกลมกล่อม โรยสาหร่าย เพิ่มมิติความอร่อยในทุกคำ
4. ข้าวญี่ปุ่นเนื้อย่างยากินิกุ (Yaki Niku Rize Don): ข้าวญี่ปุ่นหน้าเนื้อย่างซอสยากินิกุสูตรพิเศษ กลิ่นหอมละมุน รสเข้มข้น ฟินจนคำสุดท้าย 
      
MOS Rize Don พร้อมเสิร์ฟความอร่อยที่หลากหลาย ทั้งแบบจานเดี่ยว ชุดเซ็ตสุดคุ้ม หรือจะจับคู่ความอร่อยซ่ากับเป๊ปซี่ก็ฟินยิ่งขึ้น สัมผัสความอร่อยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ มอส เบอร์เกอร์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
      
