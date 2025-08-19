เครือสหพัฒน์ เปิด “DAISHOGUN BURGER” เบอร์เกอร์เนื้อวากิวแชมป์ญี่ปุ่น สาขาแรก คิงสแควร์ พระราม 3

เครือสหพัฒน์ จับมือ “DAISHOGUN BURGER” เบอร์เกอร์เนื้อวากิวแชมป์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น เปิดตัวครั้งแรกในไทย พร้อมให้ทุกคนได้ลิ้มลองกับรสชาติความอร่อยต้นตำรับสไตล์ Japanese Loft แล้ววันนี้ ณ โครงการคิงสแควร์ พระราม 3
นายไทกิ ฮอนดะ ผู้ก่อตั้งเบอร์เกอร์เนื้อวากิวจากประเทศญี่ปุ่น แบรนด์ SHOGUN BURGER ภายใต้บริษัท GANESHA (กาเนชา) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น แฮมเบอร์เกอร์ อันดับ 1 ในการแข่งขัน Japan Burger Championship ปี 2022 และคว้า อันดับ 6 ของโลก จาก World Burger Championship ในปีเดียวกัน ได้จับมือร่วมกับบริษัท สห โอชา จำกัด ในเครือสหพัฒน์ เปิดตัว “DAISHOGUN BURGER” (ไดโชกุน เบอร์เกอร์) ร้านเบอร์เกอร์วากิวชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ณ โครงการ Kingsquare (คิงสแควร์) ถ.พระราม 3
“สำหรับบรรยากาศงานเปิดตัวเป็นไปด้วยความอบอวลในความเป็นญี่ปุ่น โดยในงานทุกคนได้ลิ้มลองกับรสชาติของเบอร์เกอร์สายพันธุ์ญี่ปุ่นแบบแท้ ๆ โดยมีเมนูเด่นคือ “โชกุนเบอร์เกอร์” เบอร์เกอร์ชีสเนื้อวากิวญี่ปุ่นแท้ ซึ่งเนื้อวากิวได้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ที่คัดสรรคุณภาพอย่างพิถีพิถัน เสิร์ฟพร้อมขนมปังอบสดใหม่และซอสสูตรพิเศษแบบ Japanese Style ที่ทั้งเข้มข้นและกลมกล่อม” นายไทกิ ฮอนดะ กล่าว
ภายในร้านตกแต่งในสไตล์ Loft เพื่อสะท้อนความสนุก ความทันสมัย และเอกลักษณ์ของแบรนด์ ให้เข้าถึงง่ายทั้งกลุ่มวัยรุ่นและคนรักอาหารญี่ปุ่น โดย SHOGUN BURGER มีสาขาแล้วกว่า 19 แห่งในญี่ปุ่น และอีก 1 แห่งในเซี่ยงไฮ้ โดยประเทศไทยถือเป็น สาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสาขาในต่างประเทศจะดำเนินการภายใต้ชื่อ 'DAISHOGUN BURGER' โดยคำว่า 'DAISHOGUN' สืบเนื่องจากชื่อร้านเนื้อย่างยากินิคุของต้นตระกูล นายไทกิ ฮอนดะ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น
นายจักรกฤษณ์ สันติรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สห โอชา จำกัด ในเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า “บริษัทมีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมอาหารและแบรนด์คุณภาพจากทั่วโลกมามอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคไทย DAISHOGUN BURGER ไม่ใช่เพียงร้านเบอร์เกอร์ แต่คือการนำวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นมาเชื่อมต่อกับผู้คนผ่านความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร”
ทั้งนี้ หลังจากเปิดให้บริการสาขาแรกแล้ว มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง แฟนพันธุ์แท้เบอร์เกอร์ สามารถร่วมสัมผัสความอร่อยระดับโชกุนได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ร้าน DAISHOGUN BURGER ณ โครงการ Kingsquare พระราม 3 พร้อมพบกับโปรโมชันพิเศษ เมื่อซื้อเบอร์เกอร์ใด ๆ รับฟรีทันที “เฟรนช์ฟรายส์คอมโบ” โดยในคอมโบประกอบไปด้วยเฟรนช์ฟรายส์และน้ำดื่มรีฟิล และเมื่อ
ทานครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อบิล รับ Gift Voucher 100 บาท เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อบิล พร้อมเขียนรีวิวบน Google Map Daishogun Burger at KINGSQUARE จะได้รับเสื้อยืด Limited จาก Daishogun Burger Thailand (จำนวนจำกัด 10 ท่านแรกต่อวันเท่านั้น)
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ก facebook.com/daishogunburgerthailand