Tonkatsu AOKI เปิดสาขา One Bangkok พร้อมโซนใหม่ Pet Friendly

สร้างตำนานอย่างต่อเนื่อง Tonkatsu AOKI (ทงคัตสึ อาโอกิ) ร้านผู้เชี่ยวชาญด้านหมูทอดทงคัตสึ ยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยคะแนน Tablelog 3.8 ภายใต้บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO เปิดสาขาใหม่ล่าสุด เป็นแห่งที่สาม สาขา One Bangkok (วัน แบงค็อก) อย่างเป็นทางการ ต่อเนื่องภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึงสองอาทิตย์ หลังจากเปิดตัวสาขา Velaa Sindhorn Village Langsuan ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้นำแบรนด์ร้านอาหารพรีเมียมแมส ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์มื้ออาหารที่ดีที่สุด รองรับทุกไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายสำหรับทุกคน

ร้าน Tonkatsu AOKI สาขา One Bangkok ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร The Storeys ในโครงการ One Bangkok ทางฝั่งบริเวณโซนถนนวิทยุ บรรยากาศภายในร้านยังคงคอนเซ็ปต์ที่ตกแต่งให้มีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น โดยมีพื้นที่ด้านนอกเป็น Pet Friendly และพื้นที่ภายในร้านเป็นโซน Main Dining และแน่นอนว่ายังคงซิกเนเจอร์ของร้าน Tonkatsu AOKI ที่โด่งดังไปทั่วโลก คือสามารถเลือกสั่งระดับความฉ่ำของหมูทอดได้ถึง 7 ระดับ และเลือกวัตถุดิบเนื้อหมูคุณภาพที่ดีที่สุดจาก 7 ส่วน เลือกรับประทานพร้อมซอสทงคัตสึหรือเกลือ 3 รสชาติอิมพอร์ตจากญี่ปุ่น เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่น Yumepirika ซุปทงจิรุ และผักกะหล่ำปลีฝอย โดยสามารถเติมข้าวกับผักกะหล่ำปลีได้ไม่อั้นอีกเช่นเคย

พร้อมด้วยเมนูฮิตล่าสุด Ebi Series กับเมนูกุ้ง 6 เมนู ที่มาแบบจัดเต็มกับ San Ebi Katsu กุ้งลายเสือตัวโต 2 ไซส์ที่เสิร์ฟคู่ในจานเดียวกัน หรือ Ebi-Hire Katsu ที่เสิร์ฟกุ้งลายเสือตัวโต 2 ตัวคู่สันใน