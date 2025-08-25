"Kakuni Zanmai” เมนูหมูตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่น เสิร์ฟความอร่อยแล้วที่ร้าน "ไทโชเต"

"ไทโชเต" ขอแนะนำ "Kakuni Zanmai” 6 เมนูหมูตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่น ละลายในปาก พร้อมเสิร์ฟความอร่อย วันนี้ - 30 พฤศจิกายน นี้
"ไทโชเต" ร้านราเมนสไตล์ญี่ปุ่นคุณภาพในเครืออิมแพ็คเมืองทองธานี ขอแนะนำความฟินระดับพรีเมียมกับ "Kakuni Zanmai" (คาคุนิ ซันไม) หมูตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่นที่เนื้อนุ่ม ละลายในปากที่ใช้เวลาเคี่ยวนานกว่า 2 ชั่วโมง รังสรรค์ความอร่อยจากฝีมือเชฟชาวญี่ปุ่น จนได้รสชาติกลมกล่อม ซอสเข้มข้นเข้าเนื้อพร้อมท็อปปิ้งอัดแน่นไข่ต้มอาจิทามะ ไข่แดงเยิ้มถูกใจคุณ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณเลือกอิ่มอร่อยแบบจุใจกับ 6 เมนูสุดพิเศษ ราคา เริ่มต้น 199 - 299 บาท (ราคาไม่รวมค่าบริการ 10% และ VAT 7%) ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2568 (หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง)
มาอิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้ามพลาด แวะชิมลิ้มลองความอร่อยระดับพรีเมี่ยม "ไทโชเต" แนะนำเมนูใหม่ "Kakuni Zanmai" คาคุนิ หรือสามชั้นตุ๋นสไตล์ญี่ปุ่น ที่หอมนุ่มละลายในปาก พลาดไม่ได้กับ 6 เมนูสุดพิเศษ
1. "คาคุนิ" ราคา 199 บาท หมูตุ๋นชิ้นโตเปื่อยนุ่มสไตล์ญี่ปุ่นแท้ พร้อมไข่ต้มอาจิทามะ รสชาติเข้มข้นละลายในปาก
2. "ข้าวหน้าคาคุนิ" ราคา 229 บาท ข้าวญี่ปุ่น พร้อมคาคุมิหมูตุ๋นสุดนุ่มแสนอร่อยและไข่ต้มอาจิทามะ
3. "คาคุนิทงคตสึ สึเคเมน" ราคา 299 บาท ราเมนแบบจุ่มเสิร์ฟบนจานโตพร้อมหมูตุ๋นคาคุนิและไข่ต้มอาจิทามะ ให้คุณซึมซับความอร่อย โดยนำราเมนนำไปใส่ในซุปกระดูกหมูเข้มข้น เสิร์ฟความอร่อยแบบตามใจคุณ เลือกรับประทานได้ทั้งแบบจุ่มเส้นแยก หรือรวมในชามก็อร่อยถูกใจคุณ
4. "คาคุนิ ทงคตสึราเมน" ราคา 269 บาท ราเมนซุปกระดูกหมูเข้มข้น เส้นเหนียวนุ่ม เสิร์ฟพร้อมหมูตุ๋นคาคุนิและไข่ต้มอาจิทามะกลมกล่อมถึงใจทุกคำ
5. "คาคุนิ ซุปเปอร์ฮอทราเมน" ราคา 299 บาท ซิกเนเจอร์จากไทโชเต ที่มีความเผ็ดร้อนจากซุปราเมนสุดจัดจ้านพร้อมหมูตุ๋นคาคุมิและไข่ต้มอาจิทามะ
6. "คาคุนิคัตสึ" ราคา 229 บาท หมูตุ๋นคาคุนิทอดสไตล์ทงคัตสึ กรอบนอกนุ่มใน ราดซอสสูตรพิเศษ
สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแบบไม่ซ้ำใครท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นสุดอบอุ่นและการบริการที่ประทับใจได้ทุกวัน แวะมาพบกันที่ ร้าน "ไทโชเต" ณ ชั้น 1 ฟู้ดเอเทรี่ยม อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 – 20.00 น. สำรองความอร่อย โทร. 02-833-4284 หรือ 064-184-7108 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก: TaishoteiRamen และอินสตาแกรม: taishotei_ramen
