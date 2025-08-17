"ติ่มซำบุฟเฟต์" ฉลองครบรอบ 2 ปี "เย่ว เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์" โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์

ห้องอาหารเย่ว เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ ฉลองครบรอบ 2 ปี ด้วย "ติ่มซำบุฟเฟต์" สุดพรีเมียม ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์
โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปีของ ห้องอาหาร เย่ว เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ ห้องอาหารสไตล์กวางตุ้งอันมีเอกลักษณ์ ที่มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารอันน่าประทับใจแก่แขกผู้เข้าพักและชาวภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสอันน่ายินดีนี้ ขอเชิญชวนคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อนมาใช้เวลาร่วมกันในการลิ้มลองบุฟเฟต์ติ่มซำสุดพรีเมียม ปรุงสดใหม่โดยเชฟผู้มากประสบการณ์ ตลอดเดือนสิงหาคม 2568 นี้ คัดสรรให้คุณได้เลือกอิ่มอร่อยมากมายหลายเมนู ทั้งขนมจีบ เกี๊ยว ซุป ก๋วยเตี๋ยวหลอด และของหวานแสนอร่อย
สำหรับบุฟเฟต์ติ่มซำ เมนูพรีเมียม ให้คุณได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น มาพร้อมกับเมนูพิเศษที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็น เสี่ยวหลงเปาแบบดั้งเดิม เกี๊ยวกุ้งนึ่ง ก๋วยเตี๋ยวหลอดเนื้อปลาเก๋า ฮะเก๋ากุ้งและเห็นทรัฟเฟิล และขนมจีบกุ้งและหอยเป๋าฮื้อ
ในโอกาสครบรอบ 2 ปีนี้ ทางห้องอาหารขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษด้วยโปรโมชันสุดคุ้ม เมื่อเลือกรับประทานบุฟเฟต์ติ่มซำ เมนูพรีเมียม สำหรับ 2 ท่าน ท่านที่สองจ่ายเพียง 555 บาทสุทธิต่อท่าน รวมเครื่องดื่ม (จากราคา 888 บาทสุทธิต่อท่าน) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2568 นี้
อย่าพลาดโอกาสที่จะได้ลิ้มลองติ่มซำรสเลิศใจกลางเมืองภูเก็ต ได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ที่ห้องอาหาร เย่ว เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อช่องทางต่อไปนี้
โทร. 0-7664-3555
เว็บไซต์ www.courtyardphukettown.com
อีเมล restaurant.phukettown@courtyard.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/CourtyardbyMarriottPhuketTown/
ไลน์ @courtyardphuket
