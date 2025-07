MOS Burger พลิกเกมตลาดเบอร์เกอร์ไทยด้วยกลยุทธ์ “MOS Burger and More” ยอดขายโตต่อเนื่อง +40% พร้อมดันแผนขยายฐานลูกค้า และเพิ่มสาขามากขึ้นในประเทศไทย

มอส เบอร์เกอร์ (MOS Burger) แบรนด์เบอร์เกอร์คุณภาพอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดำเนินงานของนายกัณพงศ์ บุญปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอส เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รายงานความสำเร็จในการปรับ กลยุทธ์ทางธุรกิจช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ด้วยผลประกอบการในเดือนมิถุนายนที่เติบโตขึ้น +3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง +40% จากโปรโมชัน “วันพุธคือวันมอส” และ “มอส 69 ทุกวัน” ซึ่งเป็นเมนูเบอร์เกอร์คุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้นายกัณพงศ์ บุญปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอส เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดจากการปรับภาพลักษณ์ และกลยุทธ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “MOS Burger and More” ที่มุ่งขยายประสบการณ์การบริโภคเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นที่เน้นความสดใหม่ คุณภาพสูง ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของโอกาสในการรับประทาน (More Occasions) ความสะดวกในการเข้าถึง (More Accessible) ความคุ้มค่าในชีวิตประจำวัน (More Everyday Affordable) การรักษาคุณภาพอย่างเข้มงวด (More Quality) และการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าในทุกรายละเอียด (More MOS Burger Experience)”“โดยในปี 2568 นี้ มอส เบอร์เกอร์ จะเดินหน้าขับเคลื่อนแบรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “MOS Burger and More” อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ จากวัตถุดิบคุณภาพ และจัดโปรโมชันที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถอิ่มอร่อยกับเบอร์เกอร์คุณภาพสไตล์ญี่ปุ่นได้ในทุกวัน เป้าหมายของ มอส เบอร์เกอร์ เราต้องการเป็นแบรนด์เบอร์เกอร์จากญี่ปุ่น อันดับหนึ่งในใจของ Gen Z, Gen Y และกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการรับประทานเบอร์เกอร์คุณภาพ ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกมิติ ทั้งรสชาติ บริการ และความคุ้มค่าในชีวิตประจำวัน”นายกัณพงศ์ กล่าวเสริมเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านราคาและการเข้าถึงของแบรนด์ว่า “สำหรับกลยุทธ์ “More Occasions” เรามุ่งพัฒนาเมนูให้หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากเบอร์เกอร์ เช่น เมนูข้าว ของทานเล่น และของหวานที่สามารถบริโภคได้ทุกช่วงเวลา ตั้งแต่มื้อเช้าถึงมื้อดึก ขณะที่ “More Accessible” คือการเพิ่มจุดบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยมีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 5-10 สาขา ภายในครึ่งปีหลังของปี 2568 พร้อมทั้งขยายช่องทางบริการเดลิเวอรีให้เข้าถึงลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มอส เบอร์เกอร์ ยังคงยึดมั่นในคุณภาพของวัตถุดิบและมาตรฐานการผลิตที่พิถีพิถันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงได้ดำเนินกลยุทธ์ “More Everyday Affordable” โดยมีเมนูเบอร์เกอร์ในราคาที่จับต้องได้ เริ่มต้นที่ 69 บาท เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ พร้อมกันนี้ยังเดินหน้ารักษามาตรฐานตามแนวทาง “More Quality” ซึ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง และกระบวนการปรุงสดใหม่ในทุกชิ้นอย่างเคร่งครัดตามแบบฉบับของแบรนด์ ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับ MOS Burger Japan สำหรับแผนในระยะยาว บริษัทมีเป้าหมายขยายสาขาให้ครอบคลุมหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ และขยายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ผ่านระบบสมาชิก MOS Club เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ผ่านสิทธิพิเศษ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เชิงบวกระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”ปัจจุบัน มอส เบอร์เกอร์ มีสาขาทั่วโลกกว่า 1,760 สาขาใน 7 ประเทศ โดยในประเทศไทยมีทั้งหมด 21 สาขา และพนักงานรวม 150 คน ซึ่งยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ของเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นที่เน้นความสดใหม่ คุณภาพสูง และบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดติดตามข่าวสารของ มอส เบอร์เกอร์ได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/MOSBURGERThai , TikTok: https://www.tiktok.com/@mosburgerthailand และ LINE Official: @mosthai