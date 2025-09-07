เปิดแล้ว KIWAMIYA ที่เซ็นทรัลพาร์ค ร้านแฮมเบิร์กคิวยาว จากฟูกูโอกะ

ต้นตำรับ “ย่าง ปรุง และควบคุมความสุกได้ตามใจ” สาขาแรกของไทยที่ เซ็นทรัล พาร์ค
เปิดแล้ว! KIWAMIYA (คิวามิยะ) ร้านแฮมเบิร์กและสเต็กเนื้อวากิว ต้นตำรับจากญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟที่สุดของเมนูแฮมเบิร์กและสเต็กวากิว ในสไตล์ต้นตำรับ ชื่อดังจากฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่ให้ลูกค้า “ย่าง ปรุง และควบคุมความสุกได้ตามใจ” เปิดบริการสาขาแรกของประเทศไทย ที่ เซ็นทรัล พาร์ค
KIWAMIYA (คิวามิยะ) ร้านแฮมเบิร์กและสเต็กเนื้อวากิวต้นตำรับจากญี่ปุ่น ยอดนิยมจาก ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบทานเนื้อ สายมี้ดเลิฟเวอร์ ที่หลงใหลในเมนูจากวัตถุดิบ เนื้อวากิวคุณภาพชั้นเลิศ ซึ่งจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้าน KIWAMIYA คือ “คุณภาพของวัตถุดิบ” และ “ความสนุกในการย่างเอง” ด้วยการเสิร์ฟแฮมเบิร์กเนื้อวากิว คุณภาพแบบ “Rare Served” หรือความสุก ของเนื้อสเต็กในระดับเล็กน้อย เนื้อด้านนอกสุกพอประมาณ ส่วนด้านในยังเป็นเนื้อแดงอมชมพูอยู่ มาพร้อมเตาเทปปัน ให้สามารถย่างและปรุงด้วยตัวเองตามที่ต้องการ
โดยไฮไลต์ของ KIWAMIYA ได้แก่ แฮมเบิร์กแบบ Rare Served (Hamburg Steak – Rare Served) เหมือนรับประทานที่ญี่ปุ่น โดยคัดสรรเนื้อคุณภาพสูง นำมาผ่านกรรมวิธีสูตรเฉพาะทำให้ได้รสชาติที่เข้มข้น และเนื้อสัมผัสที่นุ่มฉ่ำ เสิร์ฟบนเตาเทปปัน สามารถย่างเพื่อกำหนดระดับความสุกได้ด้วยตนเอง ทานคู่กับซอสของ Kiwamiya ซึ่งมีให้ เลือกหลากหลาย สามารถเลือกปริมาณได้ 4 ขนาด ได้แก่ S ปริมาณ 120 กรัม, M ปริมาณ 160 กรัม, L ปริมาณ 200 กรัม, และ XL ปริมาณ 320 กรัม สเต็กเนื้อวากิว (Wagyu Steak) คัดสรรเนื้อวากิว ส่วนสตริปลอยด์ (Striploin) หรือสันนอก หั่นแบบสเต็ก มีลายมันละเอียด นุ่ม เสิร์ฟบนเตาเทปปัน ให้ย่างเพื่อกำหนดระดับความสุกด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกัน โดยมีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ S ปริมาณ 120 กรัม และ M ปริมาณ 180 กรัม
เสิร์ฟพร้อม 6 เครื่องปรุงซิกเนเจอร์ สามารถเติมฟรีไม่อั้น ให้เลือกจับคู่ และสร้างรสชาติในแบบฉบับของตัวเอง ได้แก่
• ซอสหวานคิวะมิยะ - สูตรลับหอมโชยุและปลาย่าง กลมกล่อมละมุนทุกคำ
• ซอสเนื้อคิวะมิยะ - เข้มข้นล้ำลึก ดึงรสแท้ของเนื้อออกมาเต็ม ๆ
• ซอสหัวหอม - หอมสดชื่น กลมกล่อม เรียบง่ายแต่เข้ากับเนื้อที่สุด
• ซอสพอนสึยูสุโคโช - เผ็ดหอมพริกยูสุ ผสานความเปรี้ยวสดชื่นแบบพอนสึ
• ซอสเผ็ดอะคะคาระ - เผ็ดร้อนจัดจ้าน หอมกระเทียมและพริก ตัดกับความหวานของเนื้ออย่างลงตัว
• เกลือหิมาลายัญ - เค็มกลมกล่อมจากธรรมชาติ ดึงรสเนื้อให้ชัดขึ้นอีกขั้น
และพิเศษเอาใจคนที่ไม่ทานเนื้อด้วย Tonteki Steak เมนูสเต๊กเนื้อหมู นอกจากนี้ยังมีเมนูข้าวผัดสูตรต้นตำรับ 2 เมนูในตำนาน พร้อมนำกลับมาเสิร์ฟเฉพาะที่ ประเทศไทยเท่านั้น ได้แก่
• 𝗧𝗿𝘂𝗳𝗳𝗹𝗲 𝗙𝗿𝗶𝗲𝗱 𝗥𝗶𝗰𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗘𝗴𝗴 ข้าวญี่ปุ่นหอมนุ่มคลุกเคล้ากับไข่ออร์แกนิกและเห็ดทรัฟเฟิล กลมกล่อมแบบมีเอกลักษณ์
• 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺𝘆 𝗢𝗺𝘂𝗿𝗶𝗰𝗲 ข้าวญี่ปุ่นผัดเนยกระเทียม ท็อปด้วยออมเล็ตนุ่มละมุน หอมกลมกล่อมสุดๆ
.
KIWAMIYA ก่อตั้งในปี 2010 โดยคุณคาซูยูกิ มัตสึโอะ (Kazuyuki Matsuo) ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการผู้จัดการของบริษัท Wahaha Co., Ltd. โดยปัจจุบันร้าน KIWAMIYA ที่เป็นรูปแบบแฮมเบิร์กสเต็ก มีจำนวนทั้งหมด 11 สาขาในประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารร่วมอีก 2 ท่าน ได้แก่ คุณโชอิจิ นาคาดะ (Shoichi Nakada) และคุณเคนโกะ ฟุจิอิ (Kengo Fujii)
เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ที่อร่อยและเพลิดเพลิน “ย่าง ปรุง และควบคุมความสุกได้ตามใจ” KIWAMIYA ร้านแฮมเบิร์กและสเต็กวากิวแบบต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น สาขาแรก ณ ชั้น 5 เซ็นทรัล พาร์ค