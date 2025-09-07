MAGURO ครึ่งปีโกย866 ล.โต 40% ยกทัพ 3 ร้านดังเปิดที่เซ็นทรัลพาร์ค

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารชั้น แนวหน้าในประเทศไทย เดินเกมรุกไตรมาส 3 ชูจุดแข็งในการส่งมอบประสบการณ์อาหารญี่ปุ่น อย่างครบครันและดีที่สุด ด้วยการเปิด 3 ร้านแบรนด์ดัง ที่เซ็นทรัล พาร์ค ได้แก่ แบรนด์ใหม่ KIWAMIYA ร้านแฮมเบิร์ก ต้นตำรับจากญี่ปุ่น MAGURO Kappou ร้านอาหารญี่ปุ่น คอนเซ็ป คับโปะ และ HITORI SHABU ชาบูหม้อเดี่ยวต้นตำรับญี่ปุ่น พร้อมแผนขยายสาขาต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็น หนึ่งในแกนนำผู้ผ่าวิกฤติกระแสธุรกิจร้านอาหารซบเซา มั่นใจรายได้ทั้งปีเติบโตกว่า 30%
นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO เปิดเผยว่า MAGURO Group ได้เปิดร้านอาหารญี่ปุ่น 3 แบรนด์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งมีจุดเด่นครอบคลุมทั้งร้านแบรนด์ใหม่ นำเข้า ได้แก่ KIWAMIYA (คิวะมิยะ) ร้านแฮมเบิร์กต้นตำรับ จากญี่ปุ่น
การแตกไลน์ใหม่ต่อยอดร้านดังแบรนด์เดิม ได้แก่ MAGURO Kappou (มากุโระ คัปโปะ) ร้านอาหาร ญี่ปุ่นประสบการณ์ใหม่จาก MAGURO เปิดสาขาร้านดังแบรนด์เดิม ได้แก่ HITORI SHABU (ฮิโตริ ชาบู) ชาบู หม้อเดี่ยวต้นตำรับ โดยทั้ง 3 แบรนด์ร้านอาหาร สามารถส่งมอบประสบการณ์ด้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีความ โดดเด่นและรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละร้านให้ผู้บริโภคสัมผัสประสบการณ์ทางอาหารที่แปลกใหม่และน่าประทับใจ สะท้อนผ่านวัฒนธรรมของอาหารญี่ปุ่นได้อย่างครบครัน
นับเป็นหนึ่งในแผนการธุรกิจไตรมาส สุดท้ายของปี 2568 ที่มีความท้าทายจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ ที่ส่งผลต่อการ ชะลอตัวของธุรกิจร้านอาหาร แต่เรามีความมั่นใจและเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใน ธุรกิจร้านอาหารในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
นอกจากนี้ยังคงใช้กลยุทธ์แผนการขยายสาขาสำหรับร้านแบรนด์เดิมที่ได้รับความนิยมสูง อาทิ MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่น และซูชิระดับพรีเมียม HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ และ Tonkatsu AOKI ร้านหมูทอดทงคัตสึ ยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องบนทำเลศักยภาพ ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ครอบคลุมทุกเซกเม้นท์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยคาดว่าปีนี้จะมีสาขาทั้งหมด 53 สาขา
“ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำงวดครึ่งปีแรก 2568 (รวมจำนวนหกเดือน) มีรายได้รวม 866 ล้านบาทเติบโต 40 % และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 96% เป็น 65 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถทำรายได้ทั้งปี 2568 ได้เติบโตตามเป้าหมาย 30%” นายจักรกฤติ กล่าวเสริม
ปัจจุบัน MAGURO Group มีร้านอาหารในเครือรวมทั้งหมด จำนวน 49 ร้าน จาก 7 แบรนด์ ได้แก่
• MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่น และซูชิระดับพรีเมียม จำนวน 18 ร้าน และ MAGURO Kappou ร้านอาหารญี่ปุ่น คอนเซ็ป คับโปะ สาขาแรกที่เซ็นทรัล พาร์ค
• HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ จำนวน 14 ร้าน โดยสาขาเซ็นทรัล พาร์คเป็นสาขาล่าสุด สาขาที่ 14 และร้าน HITORI SUKIYAKI ร้านสุกียากี้คันไซแบบดั้งเดิม ในรูปแบบ Authentic Japanese Sukiyaki Course สาขาแรกที่เอกมัย 12
• SSAMTHING TOGETHER ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีวัตถุดิบพรีเมียม จำนวน 6 ร้าน
• Tonkatsu AOKI ร้านหมูทอดทงคัตสึ ยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 ร้าน โดยสาขาเอกมัย คอนเนอร์ เป็นสาขาล่าสุด สาขาที่ 5
• CouCou ร้านอาหารรูปแบบ All-Day Dining สไตล์ตะวันตก จำนวน 2 ร้าน สาขาแรกที่ The Flavorhood ประดิษฐ์มนูธรรม และ CouCou สาขา Nirvana PORCH เป็นสาขาล่าสุด สาขาที่ 2
• Bincho ร้านอาหารญี่ปุ่นย่างถ่าน แบบญี่ปุ่นดั่งเดิม เปิดให้บริการสาขาแรก ชั้น 1 ศูนย์การค้า เมกาบางนา
• KIWAMIYA ร้านแฮมเบิร์ก ต้นตำรับจากญี่ปุ่น เป็นแบรนด์ล่าสุดที่เปิดให้บริการ สาขาแรก ณ ชั้น 5 เซ็นทรัล พาร์ค