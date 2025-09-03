"เห็ดชานเทอเรลล์" วัตถุดิบสุดพิเศษในฤดูกาลนี้ ณ ห้องอาหารเรดสกาย

ฤดูกาลสัมผัสกลิ่นอายความอร่อยของวัตถุดิบสุดพิเศษกับเห็ดชานเทอเรลล์ ณ ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
ขุมทรัพย์ความอร่อยแห่งป่าลึกที่ถูกค้นพบให้เป็นวัตถุดิบอันล้ำค่า ด้วยรูปทรงกรวย สีเหลืองทอง รสสัมผัสนุ่มละมุน และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เชฟลูก้า รุสโซ่ หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้คัดสรรวัตถุดิบหลักอย่าง “ชานเทอเรลล์” พร้อมนำมาเนรมิตรังสรรค์ในทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันร่วมกับวัตถุดิบสุดพรีเมียมนานาชนิด ละมุนลุ่มลึกในทุกคำ กับเมนูจานพิเศษประจำเดือนนี้ อาทิ ทาร์ทาร์เนื้อวากิว เสิร์ฟพร้อมหัวหอมตุ๋น เห็ดชานเทอเรลล์ และฟัวกราส์ ราคา 855 บาท++, คาร์ปาชิโอกุ้งแดงสดเสิร์ฟพร้อมเห็ดชานเทอเรลล์สด และซอสกระเทียมชมพู ราคา 950 บาท++, ราวิโอลีไส้บูราต้าชีส เสิร์ฟพร้อมเห็ดชานเทอเรลล์สด และทรัฟเฟิลฤดูร้อน ราคา 950 บาท++
ปลาหิมะเสิร์ฟพร้อมมูสมันฝรั่ง และเห็ดชานเทอเรลล์สด ราคา 1,955 บาท++ และ เนื้อหมูพลูม่าไอเบอริโก้ เสิร์ฟพร้อมเซเลอรีแอคบด และเห็ดชานเทอเรลล์สด ราคา 1,550 บาท++ (ราคานี้ไม่รวมอัตราภาษีและค่าบริการ) เติมเต็มมื้ออาหารสุดพิเศษกับวิวมหานครใจกลางกรุงฯ แบบ 360 องศา สัมผัสหลากหลายเมนูจานเด่นสุดพิเศษประจำห้องอาหารอีกมาก ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2568
ณ ห้องอาหารเรดสกายชั้น 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 - 01.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง โทร 02-100-6255 หรือ E-mail: diningcgcw@chr.co.th
ติดตามข่าวสารของห้องอาหารเรดสกายได้ที่
เว็บไซต์: https://www.bangkokredsky.com/
เฟสบุ๊ค: Red Sky Bangkok
อินสตาแกรม: redskybkk_centara
