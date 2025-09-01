MK x Chef Man ฮ่องกง เสิร์ฟ 5 เมนูพิเศษพรีเมียม

เปิดตำนานบทใหม่ MK Restaurants ผู้นำตลาดสุกี้ของไทยที่ครองใจผู้บริโภคมายาวนานกว่า 39 ปี จับมือ เชฟแมน หรือ เชฟ ไว ยิน มาน เชฟชาวฮ่องกง ผู้ก่อตั้งภัตตาคารอาหารจีน ร้าน ‘เชฟแมน’ และผู้เชี่ยวชาญในอาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง มานานกว่า 30 ปี ร่วมรังสรรค์ 5 เมนูพิเศษ ที่ชูวัตถุดิบ ‘เป็ดย่างซิกเนเจอร์จาก MK’ และ ‘ซอสเป๋าฮื้อ’ สไตล์เชฟแมน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แบบอร่อยเหนือระดับ ชวนสัมผัสรสชาติระดับตำนาน ที่ผสมผสานความพิถีพิถัน และความพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงได้ เริ่มต้นเพียง 89 บาท
นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจับมือกับเชฟแมนในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่มาพร้อมความพรีเมียมในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สะท้อนจุดยืนของ MK Restaurants แบรนด์ที่ตอบโจทย์คนไทย และสร้างประสบการณ์มื้ออาหารที่ครบทั้งรสชาติ คุณภาพ เสมือนยกภัตตาคารจีนชั้น นำมาให้แฟน MK ได้สัมผัสรสชาติที่พิเศษกว่าใคร ทั้งนี้หลังจากเปิดตัวแคมเปญไปเพียง 2 วัน กลุ่มลูกค้าประจำที่เป็นสมาชิกให้การตอบรับแคมเปญนี้ดีกว่ากลุ่มอื่น 2 เท่า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด”
โดยความพิเศษของเมนูอาหารในแคมเปญนี้ มีจุดเด่นของเมนูที่เชฟแมนนำมาสร้างสรรค์คือ ‘เป็ดย่าง MK’ โดยเสริมให้รสชาติโดดเด่นด้วย ‘ซอสเป๋าฮื้อ’ กับ 5 เมนูแนะนำที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารจีนระดับจักรพรรดิ ซอสเนื้อเนียนละเอียด รสชาติหอมกลมกล่อม ช่วยเสริมรสชาติให้เมนูพิเศษยิ่งขึ้น
• เป็ดย่างซอสเป๋าฮื้อ : เป็ดย่าง MK เนื้อนุ่มฉ่ำ ชิ้นใหญ่เต็มคำ ราดด้วยซอสเป๋าฮื้อสุดเข้มข้น สัมผัสนุ่มลึก ได้รสสัมผัสเป็ดย่าง MK ในแบบใหม่ (259 บาท)
• บะหมี่เป็ดย่างซอสเป๋าฮื้อ : บะหมี่ไข่เส้นเหนียวนุ่ม เสิร์ฟพร้อมเป็ดย่าง MK ราดด้วยซอสเป๋าฮื้อเข้มข้น สัมผัสนุ่มลึก เข้ากับเส้นบะหมี่ได้อย่างลงตัว ตรงตามเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของเชฟแมน (189 บาท)
• ขนมจีบไส้เป็ดย่างซอสเป๋าฮื้อ : อร่อยเต็มคำ กับขนมจีบสุดพรีเมียมไส้เป็ดย่าง ราดด้วยซอสเป๋าฮื้อสุดเข้มข้น หอม อร่อยกลมกล่อม (89 บาท)
• ซาลาเปาทอดงาไส้เป็ดย่าง : แป้งบางกรอบ หอมงาขาว สอดไส้เป็ดย่างชิ้นใหญ่ ที่เชฟพัฒนาให้เนื้อสัมผัสแน่น เต็มคำ จนเป็นสูตรลับเฉพาะที่ MK (89 บาท)
• ปอเปี๊ยะทอดไส้เป็ดย่าง ยกระดับความอร่อยระดับพรีเมียม ปอเปี๊ยะทอดสอดไส้เป็ดย่างเต็มคำ เสริมรสสัมผัสและความหอมด้วยเห็ดหอม แครอท และกะหล่ำปลีซอย (89 บาท)
สำหรับเมนูสูตรพิเศษสไตล์เชฟแมน ที่ MK Restaurants กว่า 300 สาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 – 26 พฤศจิกายน 2568 (หรือจนกว่าของจะหมด)