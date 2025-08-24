ผช.ทูตทหารไทยประท้วงกัมพูชา บิดเบือนข้อตกลง RBC สระแก้ว สอดไส้ประเด็นรื้อลวดหนามทั้งที่ไม่มีในบันทึกการประชุม

ผช.ทูตฝ่ายทหารไทยทำหนังสือประท้วงเขมรบิดเบือนข้อตกลงการประชุม RBC ที่สระแก้ว ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 ของไทย กับกองทัพภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชา สอดไส้ประเด็นรื้อลวดหนามทั้งที่ไม่มีในบันทึกการประชุม
ตามที่ปรากฏในข่าวเผยแพร่เกี่ยวกับผลสำเร็จของการเจรจาระหว่างกัมพูชา-ไทย ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ณ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย โดยกองทัพภูมิภาคที่ 5 ของราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งในเอกสารฉบับภาษาอังกฤษที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่มีข้อความบางตอนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นว่า
“ในการประชุม ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องลวดหนามและสิ่งกีดขวางอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความยากลำบากของชุมชนในพื้นที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย และลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตให้ได้โดยเร็วที่สุด”
กองทัพบกไทย โดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ขอเรียนว่า คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) เป็นกลไกทวิภาคีด้านความมั่นคงชายแดน มิใช่เวทีสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนสู่สาธารณชน การเผยแพร่ท่าทีที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับประเด็นที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ ถือว่าไม่เหมาะสม
ดังนั้น ฝ่ายไทยจึงใคร่ขอให้ฝ่ายกัมพูชา ยึดถือบันทึกรายงานการประชุมร่วมของคณะกรรมการและฝ่ายเลขานุการทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และแก้ไขในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ต่อไป
ในเรื่องนี้ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง หากกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกรุณาส่งหนังสือฉบับนี้ไปยังผู้รับสูงสุดต่อไป