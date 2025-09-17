xs
Pet Fair South East Asia 2025 กลับมาอีกครั้งตุลาคมนี้! รวมตัวธุรกิจสัตว์เลี้ยงจากทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี Pet Fair South East Asia ได้สร้างชื่อเสียงกลายเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้า B2B ที่มีความสำคัญระดับโลก และเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่าย และพันธมิตรใหม่ของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ กรุงเทพมหานคร งานนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างรวดเร็วจากรูปแบบที่เน้นเฉพาะ B2B ซึ่งเป็นงานลักษณะนี้งานแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการระดับนานาชาติ

งานนี้จัดโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) และ Globus Events (เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน) ผู้จัดงาน Pet Fair Asia ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก ทำให้ Pet Fair South East Asia ในกรุงเทพฯ เติบโตขึ้นเป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์สำหรับการสร้างเครือข่ายด้านการจัดจำหน่าย การค้าปลีก และการจัดหาพันธมิตรทั้งในเอเชียและทั่วโลก

งาน Pet Fair South East Asia 2025: วันที่ 29–31 ตุลาคม 2568

งาน Pet Fair South East Asia 2025 ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29–31 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ

งานในปีนี้ถือเป็นสถิติใหม่ โดยจะมีผู้แสดงสินค้ากว่า 450 บริษัท จากกว่า 40 ประเทศ และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานเชิงธุรกิจจาก มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางเชิงพาณิชย์ครบวงจรสำหรับซัพพลายเชนสัตว์เลี้ยงระดับโลก โดยสัดส่วนผู้แสดงสินค้าจะมาจากต่างประเทศถึง 75% และจากประเทศไทย 25% ซึ่งนับเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมจากนานาชาติมากที่สุดงานหนึ่งในปฏิทินอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงปี 2025

กลุ่มสินค้าที่จัดแสดงในปี 2025 ประกอบด้วย:
•อาหาร และโภชนาการ (อาหารสัตว์เลี้ยง ขนมขบเคี้ยว ส่วนผสมอาหารสัตว์เลี้ยง)
•สุขภาพ และการดูแล (การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย อุปกรณ์กรูมมิ่ง)
•ของเล่น และไลฟ์สไตล์ (อุปกรณ์เสริม เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น กระเป๋าและที่ขนย้ายสัตว์)
•เทคโนโลยี และความยั่งยืน (โซลูชันการผลิต บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ)

นอกจากนี้ยังมี พาวิลเลียนนานาชาติ จากหลายประเทศที่จัดขึ้นร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา จีน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี สเปน แคนาดา ไต้หวัน และ Southeast Asia Start-Up Pavilion งานนี้ตอกย้ำให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการพบปะของผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงจากทั่วโลกในปี 2025


โปรแกรมการประชุมระดับนานาชาติ

นอกจากการแสดงสินค้ากว่า 450 บริษัทแล้ว งาน Pet Fair South East Asia 2025 ยังมาพร้อมกับโปรแกรมการประชุมเชิงวิชาการกว่า 40 เซสชัน บนเวที 2 แห่ง ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญของอุตสาหกรรม เช่น
•เทรนด์และการวิเคราะห์ตลาด
•นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
•กลยุทธ์และการเติบโตทางธุรกิจ
•อัปเดตกฎระเบียบและข้อกำหนด
•หัวข้อเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเข้าฟังโปรแกรมสัมมนาภายในงานเปิดให้เข้าฟังฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน และถูกออกแบบมาเพื่อมอบทั้งองค์ความรู้และแนวทางเชิงปฏิบัติที่มีคุณค่าแก่ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก

อีกหนึ่งไฮไลท์คือการกลับมาของ Petfood Forum Asia 2025 งานสัมมนาเทคนิค 1 วันเต็ม ซึ่งจัดโดย WATT Global Media ผู้อยู่เบื้องหลังงาน Petfood Forum ที่สหรัฐอเมริกา โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ภายในงาน ผู้เข้าร่วมจะได้อัปเดตนวัตกรรมล่าสุดด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง บัตรเข้าร่วมและราคาพิเศษช่วง Early Bird เปิดจำหน่ายแล้วที่www.petfoodforumevents.com/asia/

กิจกรรม Networking สุดพิเศษ

ปีนี้ Pet Fair South East Asia 2025 ยังคงจัดกิจกรรม Networking พิเศษเพื่อสร้างการเชื่อมต่อทางธุรกิจในบรรยากาศผ่อนคลาย ได้แก่:
•29 ตุลาคม: งาน Evening Networking ภายในฮอลล์แสดงสินค้า
•30 ตุลาคม: งาน Skybar Rooftop Networking Night — สัมผัสวิวเมืองกรุงเทพฯ ยามค่ำคืนในบรรยากาศการเชื่อมต่อธุรกิจสุดพิเศษ

ในปี2025 เป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าชมงานทั่วไปสามารถซื้อตั๋วเข้าร่วมกิจกรรม Rooftop Networking Night (วันที่ 30) ได้ โดยก่อนหน้านี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้แสดงสินค้า การจำหน่ายบัตรสำหรับผู้เข้าชมจะเปิดในเดือนกันยายนนี้

พบกับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพฯ กับงานระดับพรีเมียมไตรมาสสุดท้ายของปีในเอเชีย!
รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานฟรีทั้ง 3 วัน ได้ที่ https://eventpassinsight.co/el/to/PFSEA25020









