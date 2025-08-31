xs
วิจารณ์ยับ! เจ้าของจับหมาสักลายเต็มตัวโดยไม่ใช้ยาสลบ ช่างสักลั่น มันคือศิลปะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจ้าของจับหมาสักลายเต็มตัวโดยไม่ใช้ยาสลบ (ภาพจาก : สื่อจีน)
ชายคนหนึ่งถูกไล่ออกจากงานมหกรรมสัตว์เลี้ยง "เพ็ทแฟร์ เอเชีย (Pet Fair Asia)" ที่จัดขึ้นในเซี่ยงไฮ้ หลังจากที่เขาพาสุนัขที่มีรอยสักมาร่วมงาน พร้อมบอกว่า มันเป็นการสักโดยไม่มีการใช้ยาสลบ หรือยาชา

คลิปวิดีโอไวรัลซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา เผยภาพสุนัขพันธุ์เม็กซิกันไร้ขน ที่มีรอยสักรูปมังกรสีสันสดใส กินพื้นที่ขนาดใหญ่ ทั่วทั้งแผ่นหลัง ลามไปจนถึงขาทั้ง 4 ข้าง โดยสุนัขยังถูกจับสวมสร้อยทองและนาฬิกา ดูคล้ายกับยากูซ่า

(ภาพจาก : ETtoday)
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า เจ้าของสนับสนุนให้ผู้คนเข้าไปถ่ายรูปสุนัขของเขา แถมยังโอ้อวดด้วยความภาคภูมิใจ ว่าเป็นการสักโดยไม่ใช้ยาสลบ

และเพื่อเป็นการยืนยัน เขาถึงกับดึงหลังคอของสุนัขให้ดู พร้อมพูดว่า “เห็นไหม มันไม่เจ็บเลยสักนิด ไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำ”

(ภาพจาก : HK01)
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “สุนัขดูหวาดกลัวตลอดเวลา” “มันไม่ยอมกินแม้แต่ขนมที่เจ้าของบูธอื่นๆ เอามาให้” นอกจากนี้ มีคนอ้างว่า พวกเขาเห็นแผลที่ขาของสุนัขอีกด้วย

สุดท้าย พอทางผู้จัดงานทราบ ก็ได้มีคำสั่งห้ามเจ้าของสุนัขเข้าร่วมงาน

(ภาพจาก : HK01)
ต่อมา ช่างสักได้ออกมาขอโทษและชี้แจงว่า รอยสักดังกล่าวถูกสักขึ้นในเดือนมิ.ย.ของปีที่แล้ว

ตอนแรกเขาได้ปฏิเสธที่จะสักให้กับสุนัข แต่ก็ยอมใจอ่อน หลังถูกเจ้าของสุนัขอ้อนวอน พร้อมยืนกรานว่า สุนัขพันธุ์เม็กซิกันไร้ขนนั้นไม่ค่อยไวต่อความเจ็บปวด จึงไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่

"เจ้าของสุนัขอ้อนวอนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขอให้ออกแบบลายสักที่จะคงอยู่ตลอดไป พวกเรามองว่ามันคืองานศิลปะ..." ช่างสักกล่าว พร้อมเสริมว่า "เจ้าของสุนัขบอกว่า สุนัขตัวนี้เป็นเหมือนลูกของเขา และมันจะดูเท่หากมีรอยสัก"

ช่างสักบอกว่า ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการทารุณกรรมสัตว์ เพียงแต่กังวลเรื่องการฟื้นตัวของสุนัขหลังจากเข้ารับการสัก

(ภาพจาก : HK01)
เขายืนยันว่า กระบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลสัตว์ที่เจ้าของสุนัขเลือก ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของสัตวแพทย์ อุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมด หลังจากใช้แล้วได้ถูกนำไปทิ้งทันที โดยมีการฉีดยาสลบให้สุนัขก่อนสัก

ทั้งนี้ ภายหลังโพสต์ดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคำพูดของช่างสักเป็นความจริง แต่ไม่ว่าจะมีการใช้ยาสลบกับสุนัขหรือไม่ ชาวเน็ตก็มองว่าไม่สมควรสักลายบนตัวสุนัขอยู่ดี พร้อมถล่มคอมเมนต์ เช่น "หมายความว่าอย่างไร? ไม่ค่อยไวต่อความเจ็บปวด ถ้าฉันฉีดยาชาให้คุณแล้วผ่าตัด มันคงจะโอเคเหมือนกันใช่ไหม?" “ชัดเลยว่าเป็นการทารุณกรรม แม้จะทนความเจ็บปวดได้ แต่มันก็ยังเจ็บอยู่ดี คุณก็แค่ฉวยโอกาสกับการที่สุนัขพูดไม่ได้ก็เท่านั้น!” "เป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะไม่เจ็บ" "ช่างที่สักให้หมา-แมวควรโดนลงโทษ" "คนไปสักยังเจ็บเลย แถมต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วย สุนัขพูดไม่ได้ เวลามันเจ็บ มันปวด มันรู้สึกไม่ดี จะให้บอกยังไง?" และ “เจ้าของคนนี้ไร้มนุษยธรรม ช่างเป็นคนที่เลวร้ายอะไรอย่างนี้ สุนัขตัวน้อยที่น่าสงสาร โชคร้ายจริงๆ ที่ต้องมาเจอคนแบบนี้"

อนึ่ง แม้เศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีนจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ทว่ากลับไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยง มีเพียงสัตว์ป่าเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครอง

