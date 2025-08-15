มึนทั้งลำ! กัปตัน 'แอร์เอเชีย' นำเครื่องลงจอดผิดสนามบินใน 'เกาหลีใต้'

เที่ยวบินแอร์เอเชีย (Air Asia) จากกรุงกัวลาลัมเปอร์เกิดเหตุผิดพลาดแบบไม่น่าเชื่อหลังกัปตันนำเครื่องลงจอดผิดสนามบินในเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (13 ส.ค.)
แทนที่จะลงจอดที่สนามบินนานาชาติอินชอน ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าจะถึงเวลา 19.50 น. เที่ยวบิน D7 506 กลับไปลงจอดที่สนามบินนานาชาติกิมโป ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ในเวลา 20.08 น.
สื่อ JoongAng Daily ของเกาหลีใต้รายงานว่า กัปตันประกาศตอนนำเครื่องลงจอดว่า พวกเขามาถึงสนามบินอินชอน แต่ผู้โดยสารหลายคนที่มองไปนอกหน้าต่างรู้ว่ามันไม่ใช่ และพวกเขากำลังมาถึงสนามบินกิมโปต่างหาก
ผู้โดยสารบางคนเผยว่า แม้แต่ลูกเรือเองก็ยังสับสนกับการเปลี่ยนเส้นทางที่เกิดขึ้นดื้อๆ
“ผู้โดยสารคนหนึ่งแจ้งว่า เราอยู่ที่กิมโปนะ ไม่ใช่อินชอน และลูกเรือก็ทำหน้าประหลาดใจ และขอให้เราช่วยยืนยัน” ผู้โดยสารนามสกุล คิม ให้สัมภาษณ์กับ JoongAng Daily
เขาเอ่ยเสริมว่า ลูกเรือ “รู้สึกประหม่าอย่างเห็นได้ชัด” เมื่อรู้ว่าลงจอดผิดสนามบิน
ผู้โดยสารนามสกุล ลี ได้สะท้อนความรู้สึกนี้ในการให้สัมภาษณ์กับ The Korea Herald โดยกล่าวว่า "ดูเหมือนว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะไม่รู้ว่าเราลงจอดที่กิมโป จนกระทั่งผู้โดยสารแจ้ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนหนึ่งถึงกับบอกว่า เธอต้องโทรหาพ่อแม่ที่กำลังรอเธออยู่ที่สนามบินนานาชาติอินชอน"
ลี ยังกล่าวหาลูกเรือว่าไม่สามารถจัดการสถานการณ์ได้ ระหว่างการ “แวะพัก” นาน 2 ชั่วโมงของเครื่องบินที่กิมโป
“พวกเขาดูสับสนไม่ต่างจากผู้โดยสาร ไม่มีน้ำดื่มให้ และแทบไม่มีอาหารเหลืออยู่บนเครื่อง ทำให้ผู้โดยสารที่มีเด็กๆ รู้สึกไม่สบายใจ” เธอกล่าว
สาเหตุของการเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้รับการยืนยัน และผู้โดยสารได้รับคำอธิบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ รวมถึงสถานการณ์ปั่นป่วนและการขาดแคลนเชื้อเพลิง ตามคำบอกเล่าของ คิม
เวลา 22.56 น. เครื่องบินได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเดิมที่เมืองอินชอนในที่สุด แต่ คิม กล่าวว่า ผู้โดยสารไม่ได้รับคำขอโทษใดๆ สำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
สำนักข่าว MalayMail รายงานว่า สาเหตุของการลงจอดฉุกเฉินยังไม่ได้รับการยืนยัน และแอร์เอเชียก็ไม่ได้ให้ความเห็นใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
อย่างไรก็ตาม ในวิดีโอที่ถ่ายบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้พูดขึ้นว่าเครื่องบิน “น้ำมันใกล้หมด” และจำเป็นต้องลงจอดฉุกเฉิน ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ JoongAng Daily
ที่มา: Must Share News