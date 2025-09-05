เสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า : CACF-Thailand 2025 เข้าพบสมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย

คุณพาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้บริหาร บริษัท เอ็กซ์มาเนีย 2019 จำกัด ตัวแทนผู้จัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 12 ได้เข้าพบคุณนิพนธ์ ระตะนะอาพร นายกสมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย (Thai HousewaresTradeAssociation) และทีม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดงาน CACF-Thailand2025 ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย
การเข้าพบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์งาน CACF-Thailand2025 และร่วมมือในการจัดสรรพื้นที่แสดงสินค้าให้กับสมาชิกของสมาคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างผู้จัดงาน หน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการจัดงาน China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair ครั้งที่ 12 เป็นงานแสดงสินค้าที่เชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนและอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับ ผู้ประกอบการไทย ที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ ทั้งด้านการเจรจาธุรกิจ การนำเข้าสินค้า และการต่อยอดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
ภายในงานจะมีโซนจัดแสดงสินค้า กว่า 200 บูธ และบริการที่หลากหลายจากโรงงานผู้ผลิต และนวัตกรรมล่าสุดในตลาด จากบริษัทและโรงงานที่มีชื่อเสียงจากประเทศจีน ครอบคลุมหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ในครัวเรือน,เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สมาร์ทโฮม,สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ,ของขวัญ ของชำร่วย และผลิตภัณฑ์อาหารพิเศษ,ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น
งานนี้นับเป็นเวทีระดับภูมิภาค ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย–จีน เข้าสู่ ecosystem การค้าและ Cross-border E-commerce เดียวกัน เปิดโอกาสให้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เจรจาความร่วมมือ และต่อยอดเครือข่ายการค้าอย่างไร้พรมแดน โดยแบ่งเป็น B2B (17–18 ก.ย.) สำหรับการเจรจาธุรกิจโดยตรง และ B2C (19 ก.ย.) สำหรับผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป
นอกจากนี้ยังเปิดเวทีสัมมนาเสริมความรู้ใน Business Seminar & Workshop ฟรีตลอดงานเพื่อเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจแล้ว ผู้เข้าชมงานยังสามารถเข้าร่วม กิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอปฟรี ตลอด 3 วัน โดยมีวิทยากรแถวหน้ามาร่วมถ่ายทอดความรู้ ได้แก่
บอย ธวัช มานะวงศ์ กรรมการบริหาร Step Forward Group และผู้จัดจำหน่าย “SMARTHOME” : แชร์วิธีคิดขายสินค้าจีนให้แตกต่าง,ป๊อก สิฐสิฎฐ์ ชาลีณัฐวุธ อดีต TikTok Account Manager : เปิดสูตรลับการตลาด TikTok สำหรับ SME และแบรนด์, ซีเค เจิง CEO Fastwork : Keynote “หมัดฮุก รุกฆาตลูกค้ายุคดิจิทัล”
“ลุงพิท ครัวจิ๋ว” ครีเอเตอร์ดัง (1.6 ล้านผู้ติดตาม) : Mini Workshop “เริ่มหาเงินแสนด้วยมือถือเครื่องเดียว”,มิว กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญออนไลน์และเจ้าของเพจ “Mew Social” : แนะนำลิสต์ AI Tools สำหรับ SME ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย,ส้ม วริษฐา กิตติกุล Shopee Mentor และ CEO ร้อยล้าน : ถ่ายทอดเส้นทางธุรกิจจากข้าราชการเงินเดือนหมื่นแปด สู่เจ้าของกิจการร้อยล้าน
ไฮไลท์ของงานครั้งนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีจากจีน "AI Avatar Live E-commerce"โดยจะมีการสาธิตระบบ AI Avatar ที่สามารถสร้างบุคคลเสมือน พร้อมเสียงสมจริง เพื่อใช้ในการไลฟ์ขายสินค้าแทนคุณบน Social Commerce ช่วยเพิ่มโอกาสการขาย ประหยัดต้นทุน และขยายเวลาการไลฟ์ได้ไม่จำกัด นับเป็นเทรนด์มาแรงในจีนที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาด
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทย SME และ Startup เข้าร่วมงาน CACF-Thailand 2025 เพื่อเปิดตลาดใหม่ สร้างเครือข่ายธุรกิจ และอัปสกิลการตลาดดิจิทัลจากกูรูตัวจริง
* ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ : https://eventpassinsight.co/el/to/TK1
* เว็บไซต์ : https://cacf.cfte.com/english/