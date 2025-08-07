“ลีซอ” สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ในงานแข่งขันวิชาการนักเรียนท้องถิ่น “ระดับประเทศ” ครั้งที่ 14

เทศบาลนครสกลนครเตรียมจัดงาน“การแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น” ครั้งที่ 14 อย่างยิ่งใหญ่ ดึง “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย อดีตนักเตะทีมชาติไทย “พาขวัญ” พาขวัญ น้อยใจบุญ นักแสดงสาวเจ้าถิ่น ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน พร้อมจัดเต็มกิจกรรมตลอดการจัดงาน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ ห้องศรีสกล โรงแรม เอ็ม.เจ.เดอะมาเจสติคสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายวีรรัตน์ ธีรมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในงานแถลงข่าว “การแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2568” โดยมี นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายธนาคม ไหลเจริญกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และพ.ต.อ.อภิรักษ์ ศรีหารักษา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร เมืองสกลนคร ร่วมแถลงรายละเอียดการจัดงาน รวมถึง “พาขวัญ” พาขวัญ น้อยใจบุญ ศิลปินนักแสดงลูกหลานชาวสกลนคร และ “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
นายวีรรัตน์ ธีรมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลนครสกลนคร ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับประเทศครั้งนี้ แม้สกลนครจะไม่ได้เป็นจังหวัดใหญ่
แต่ด้วยความพร้อมด้านการจัดงาน และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องชาวสกลนคร เรามั่นใจว่าทุกท่านจะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงในการเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้เรายังอยากแนะนำเสน่ห์ของเมือง “3 ธรรม” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้แก่ “นครธรรม” ที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามสงบงามและแหล่งภาวนา “นครแห่งธรรมชาติ” ที่มีสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติใกล้ตัวเมือง และ “นครแห่งวัฒนธรรมประเพณี” ที่สะท้อนวิถีชีวิตที่ของชาวอีสานอย่างแท้จริง
ด้านนายธนาคม ไหลเจริญกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เริ่มจัดการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงเป็นเวทีได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับปี 2568 เทศบาลนครสกลนครได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ โดยมีพื้นฐานมาจากความโดดเด่นในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนผ่านผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ อาทิ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เมื่อปี 2561 และรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา ขอให้มั่นใจว่างานครั้งนี้จะได้รับการจัดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกองค์กรที่เข้าร่วม อีกทั้งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอนาคตของประเทศ
ขณะที่นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ในฐานะเจ้าภาพผู้ดำเนินการจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า แม้ว่าเทศบาลนครสกลนครจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับประเทศครั้งแรก แต่ได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และการอำนวยความสะดวกทุกมิติ โดยได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศอย่างแน่นอน โดยงานในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถของเยาวชน แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น และสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการก้าวสู่ระดับประเทศและระดับสากลในอนาคต
“สำหรับความพิเศษและนับเป็นเกียรติสูงสุดของการจัดงานในปีนี้ คือ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนรวมสูงที่สุด ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น” นายโกมุทกล่าว
ด้าน “พาขวัญ” พาขวัญ น้อยใจบุญ ศิลปินนักแสดงสาว กล่าวว่า ภาคภูมิใจที่บ้านเกิดได้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพทางวิชาการของเยาวชนทั่วประเทศ แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือและความตั้งใจของชาวสกลนครที่พร้อมต้อนรับด้วยมิตรไมตรีและความมุ่งมั่นจริงใจในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
“ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า การได้เห็นน้อง ๆ ทุกคนมาแข่งขันทักษะวิชาการ แสดงออกถึงความสามารถ ความตั้งใจ และพลังแห่งความฝัน ทำให้นึกถึงตัวเองในวันที่ยังเริ่มต้น
นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สุด เพราะทุกความพยายามในวันนี้ จะกลายเป็นรากฐานของความสำเร็จในวันข้างหน้า อยากให้น้องๆ คิดว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่แค่การได้รางวัล แต่คือการที่เรา “ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค” และ “ไม่หยุดเชื่อมั่นในตัวเอง” บางครั้งเราอาจไม่ชนะในวันนี้ แต่นั่นไม่ใช่จุดจบ มันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เติบโต และกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม
ทั้งนี้ เทศบาลนครสกลนคร ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัด การแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “Learning Together for Equality: ร่วมกันเรียนรู้ เพื่อความเท่าเทียม” ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2568 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นตัวแทนระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าประกวดแข่งขัน คณะครูผู้ฝึกสอน คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า 20,000 คน
กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงอาชีวศึกษา รวม 26 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 154 รายการ อาทิ การประกวดแข่งขันโครงงาน ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ตลอดจนประกวดแข่งขันงานฝีมือแขนงต่าง ๆ โดยจัดการแข่งขันใน 5 สนามหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร, วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร, โรงแรม เอ็ม.เจ.เดอะมาเจสติคสกลนคร และโรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ อาทิ การเสวนาทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา และพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2568 อีกด้วย
ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมต้อนรับและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนกว่าหมื่นคนจากทั่วประเทศ ในการแข่งขันครั้งนี้ ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความรู้ มิตรภาพ และพลังสร้างสรรค์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
ณ ใจกลางเมืองสกลนคร สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทักษะวิชาการนครสกลนคร ครั้งที่ 14