“อิมแพ็ค” เปิดฉาก BCT Expo 2025 เวทีชูศักยภาพไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมก่อสร้าง–อาคาร–เหมืองแร่โลก

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดฉากความยิ่งใหญ่งาน Building Construction Technology Expo 2025 หรือ BCT Expo 2025 งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมอาคาร การก่อสร้าง และเหมืองแร่ ดึงแบรนด์ชั้นนำกว่า 150 แบรนด์ทั้งไทยและต่างประเทศ ชูนวัตกรรมล้ำสมัยด้านการก่อสร้าง อาคารอัจฉริยะ เครื่องจักรกลเหมืองแร่ รวมถึงโซลูชันทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสมัยใหม่ตั้งเป้าดึงดูดผู้เข้าชมกว่า 4,000 ราย พร้อมคาดการณ์มูลค่าทางธุรกิจกว่า 100 ล้านบาท ตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับภูมิภาค
ในพิธีเปิดงาน นายลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงความสำคัญของบทบาทเชิงกลยุทธ์ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการก่อสร้างระดับภูมิภาคว่า อุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคารของไทยกำลังขยายตัวต่อเนื่อง ด้วยแรงสนับสนุนจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ และบทบาทสำคัญของไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการลงทุนของภูมิภาค งาน BCT Expo 2025 จึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้นำในอุตสาหกรรม ผลักดันความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม ทั้งด้านการก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ โดยภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันล่าสุด สะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะผู้นำธุรกิจและการลงทุนระดับภูมิภาค
“BCT Expo 2025 ถือเป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาค ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ความยั่งยืน และการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ อาทิ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การประชุมระดับนานาชาติ และการสาธิตเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่งคาดว่า BCT Expo 2025 จะมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้าร่วมมากกว่า 4,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้กว่า 100 ล้านบาท”
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานนี้ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้องไม่พลาด คือการประชุมสัมมนาในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 45 ท่าน มาร่วมบรรยายในหัวข้อสำคัญกว่า 30 หัวข้อ ซึ่งจะชี้ทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมไทย อาทิ
• เหมืองแร่สีเขียว โดยนายณรงค์ กองกัลยา บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด
• การก่อสร้างอาคารอย่างยั่งยืน โดย Asia Pacific Assistive Robotics Association (APARA)
• ESG จากแนวคิดสู่การปฎิบัติจริง พลิกโฉมก่อสร้าง และเหมืองแร่สู่ความยั่งยืน โดยนายชูโชค ศิวะคุณากร กรรมการผู้จัดการ-บริหารความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และธุรกิจสัมพันธ์ SCG Cement and Green Solution
• เวิร์กช็อปด้านความปลอดภัย เรื่อง Hazard vs. Risk Assessment โดยนายโสภณ พงษ์โสภณ
• การเปลี่ยนผ่านสู่การก่อสร้างสีเขียว โดยบริษัท ฤทธา จำกัด
นอกจากนี้งาน BCT Expo 2025 ยังมีแพลตฟอร์มอินเทอร์แอคทีฟและแหล่งความรู้ที่ออกแบบมา เพื่อเสริมศักยภาพและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ
• การเจรจาธุรกิจ: ส่งเสริมความร่วมมือและโอกาสทางการค้า
• บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม: การให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
• โซนนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI: เน้นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับงานก่อสร้างและเหมืองแร่
• การแสดงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย: นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดด้านการป้องกันอัคคีภัย การควบคุมอันตราย และการปฏิบัติตามกฎหมาย
• การสาธิตเครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้างจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
“วันนี้อุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ของไทย พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่เวทีโลก ด้วยศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ BCT Expo 2025 จึงไม่ใช่เพียงแค่งานแสดงสินค้าแต่คือเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำธุรกิจ และผู้ประกอบการจากทั่วโลก ที่พร้อมจะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอย่างแท้จริง” นายลอย กล่าวเพิ่มเติม
ด้านนายกาน เหมิงเฟย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซูมไลออน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน BCT Expo 2025 กล่าวว่า ซูมไลออนมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชันและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลก่อสร้างคุณภาพสูง ภายใต้แนวคิด “วิสัยทัศน์สร้างอนาคต” โดยปัจจุบันเราได้ขยายสาขาและศูนย์บริการมากกว่า 10 แห่งทั่วประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง และในปีนี้เราได้ขยายตลาดไปสู่ประเทศ สปป. ลาว ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างมั่นคงของเราในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ซูมไลออนภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในงาน BCT Expo 2025 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เราได้พบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา วิศวกร และ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการก่อสร้างและเหมืองแร่
สำหรับงาน BCT Expo 2025 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากจากบริษัท ซูมไลออน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท Odoo Hk Limited และ บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://eventpassinsight.co/el/to/BCT15
โทร. +66 (0) 2-833-5198 อีเมล info@ bct-construction.com หรือ LINE @bctexpo
Facebook: เว็บไซต์งาน Building Construction Technology Expo https://bct-construction.com/